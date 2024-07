Gerüchte um Ehekrise Verbringen Jennifer Lopez und Ben Affleck den 4. Juli getrennt?

Was ist dran an den Krisengerüchten? Ben Affleck und Jennifer Lopez sind seit 2022 verheiratet. (ncz/spot)

SpotOn News | 04.07.2024, 08:10 Uhr

Bei Jennifer Lopez und Ben Affleck wird es angeblich keine gemeinsame Party zum 4. Juli geben. Die beiden befinden sich an unterschiedlichen Küsten der USA - sie ist im Osten und er im Westen.

Kurz vor dem US-amerikanischen Unabhängigkeitstag, dem 4. Juli, befinden sich Jennifer Lopez (54) und Ehemann Ben Affleck (51) an unterschiedlichen Orten des Landes – und zwar so weit auseinander wie möglich. Während die Sängerin diese Woche in New York City gesichtet wurde, war der Schauspieler am Mittwoch (3. Juli) in Los Angeles unterwegs. Verbringt das Ehepaar den Feiertag also nicht gemeinsam?

Lopez läutete das heute beginnende verlängerte Wochenende in einer Instagram-Story mit den Worten "Long weekend mood…" ein und teilte ein Video von sich und Kind Emme (16), im Cabrio mit einem männlichen Freund. Laut "People" wurde Affleck am Mittwoch auf dem Weg zu seinem Büro fotografiert, seinen Ehering soll der Schauspieler dabei getragen haben. Auch Jennifer Lopez soll ihren Ring weiter am Finger tragen.

Gerüchte um Ehekrise

Seit Wochen halten sich Gerüchte um eine Ehekrise des Paares hartnäckig. Zuletzt verbrachte Jennifer Lopez Zeit alleine in Europa, unter anderem in Italien und bei der Paris Fashion Week – von ihrem Ehemann keine Spur. Einem Insider des "People"-Magazins zufolge konzentrieren sich beide diesen Sommer "auf ihre separaten Leben" und hätten "keine gemeinsamen Sommerpläne". Zudem soll Affleck angeblich seine Sachen aus dem gemeinsamen Haus geholt haben, während J.Lo auf Reisen war. Das Haus soll zum Verkauf stehen und Affleck eine Mietwohnung in Brentwood bezogen haben. Bisher haben sich die beiden selbst nicht zu den Gerüchten geäußert.

Affleck und Lopez hatten sich erst 2022 das Jawort gegeben. Die beiden waren bereits zwischen 2002 und 2004 ein Paar und sogar verlobt. 2021 gaben sie ihrer Liebe eine neue Chance. Beide waren in der Zwischenzeit verheiratet: Lopez mit Marc Anthony (55), mit dem sie die Zwillinge Emme und Max teilt. Ben Affleck teilt mit Ex-Ehefrau Jennifer Garner (52) drei Kinder: Violet (18), Seraphina (15) und Samuel (12).