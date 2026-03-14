Stars Doja Cat spricht über ihre psychische Erkrankung

Doja Cat - Daily Front Row's 8th Annual Fashion Los Angeles Awards 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 14.03.2026, 12:00 Uhr

Die Rapperin offenbart in einem TikTok-Video, wie sie mit ihrer Borderline-Persönlichkeitsstörung umgeht.

Doja Cat hat in einem Video ihre „qualvollen“ Erfahrungen mit der Borderline-Persönlichkeitsstörung (BPS) geschildert.

Die Sängerin kämpft eigenen Angaben zufolge „wahrscheinlich schon immer“ mit der psychischen Erkrankung. Diese beeinflusst, wie Menschen sich selbst und andere wahrnehmen, und kann zu Impulsivität sowie extremen Emotionen führen. Dennoch habe die 30-Jährige lange versucht, „so zu tun“, als sei sie glücklich.

In einem neuen TikTok-Video, in dem sie Chappell Roan verteidigte – nachdem diese kürzlich dabei gefilmt wurde, wie sie Fans und Paparazzi aufnahm, die sie nicht in Ruhe ließen – sagte Doja: „Ich habe schon sehr früh gelernt, so zu tun, als würde ich Dinge mögen, so zu tun, als wäre ich glücklich, so zu tun, als würde ich Dinge nicht mögen, die ich eigentlich mag – damit es so aussieht, als wäre alles in Ordnung.“

Die Rapperin fügte hinzu: „Aber irgendwann holt es einen ein, und ich glaube, das tut es bei den meisten Menschen. Ich kämpfe jetzt mit BPS.“ Doja gab zu, dass sie vermutlich „schon immer“ mit der Persönlichkeitsstörung zu kämpfen gehabt habe, betonte jedoch, dass sie „stolz“ auf ihre Fortschritte sei. „Es ist eine qualvolle Erkrankung. Ich bin seit Jahren in Therapie und ich bin so erleichtert und so stolz auf mich selbst. Ich bin schon so weit gekommen und mache immer noch Fehler, aber es ist ein achtjähriger Prozess aus Heilung, Behandlung und Genesung“, erzählte sie.

Die ‚Paint the Town Red‘-Interpretin könne nachvollziehen, wieso Chappell Roan manchmal Schwierigkeiten mit dem Rampenlicht habe. Sie bewundere die Ehrlichkeit der ‚Good Luck, Babe!‘-Künstlerin. Doja selbst habe in dieser Hinsicht viel zu lernen. „Ich habe mich jahrelang – eigentlich den größten Teil meines Lebens – selbst belogen. Und sie dort sitzen zu sehen, das liebe ich“, schwärmte die Musikerin.