Stars Jorginho klärt Vorfall mit Sicherheitsmann von Chappell Roan nach ’neuen Informationen‘

Chappell Roan - Grammys 2025 - Award - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 14.04.2026, 10:00 Uhr

Jorginho klärt Vorfall mit Sicherheitsmann von Chappell Roan nach 'neuen Informationen'.

Jorginho sagt, dass Chappell Roan seiner Stieftochter nach einem „Missverständnis“ mit Verständnis und Mitgefühl begegnet sei.

Der brasilianische Fußballer und die ‚Pink Pony Club‘-Sängerin sorgten im vergangenen Monat für Schlagzeilen, nachdem er behauptet hatte, seine elfjährige Stieftochter Ada, deren Vater der Schauspieler Jude Law ist, sei in Tränen ausgebrochen, nachdem ein „aggressiver und einschüchternder“ Sicherheitsmann sie beschuldigt habe, Chappell zu „belästigen“, weil sie beim Frühstück in einem Hotel in São Paulo einen Blick auf ihr Idol erhaschen wollte. Chappell (28) veröffentlichte inzwischen ein Video, in dem sie bestritt, dass der Bodyguard auf ihre Anweisung gehandelt habe. Der Sicherheitsmann Pascal Duvier übernahm „die volle Verantwortung für die Interaktionen“. Jorginho stellte nun auf Instagram „die Dinge richtig“. In einem langen Beitrag schrieb er: „Ich möchte ein Update zu dem geben, was während des Lolla-Wochenendes passiert ist, da wir in den letzten Wochen viel gehört haben und es wichtig ist, jetzt alles klarzustellen, nachdem neue Informationen ans Licht gekommen sind.“

Er habe seine erste Stellungnahme im Affekt abgegeben, nachdem er gehört hatte, dass sein Kind und seine Frau von einem erwachsenen Sicherheitsmann auf einschüchternde Weise angesprochen worden seien. Er habe reagiert „wie jeder Vater“. Jorginho wolle außerdem klarstellen, dass sich die Situation so abgespielt habe wie ursprünglich beschrieben und er zu diesem Zeitpunkt auf Basis der ihm vorliegenden Informationen gehandelt habe.

„Seitdem habe ich neue Informationen erhalten, die mein Verständnis einiger Teile des Geschehens verändert haben“, schreibt Jorginho weiter und gibt preis: „Chappell Roan hat eine öffentliche Erklärung abgegeben, sich privat bei Catherine gemeldet, und unsere Teams haben ebenfalls direkt miteinander gesprochen. Es wurde deutlich, dass sie nichts von dem Vorfall beim Frühstück wusste und niemanden beauftragt hatte, sie anzusprechen. Sie zeigte Verständnis und Mitgefühl für das, was unserem Kind passiert ist.“ Es sei mittlerweile klar, dass der Sicherheitsmann nicht im Auftrag von Chappell gehandelt habe. „Es war letztlich in dieser Hinsicht ein Missverständnis, und ich bin froh, dies richtigstellen zu können“, so Jorginho weiter. Es sei ihm wichtig, dass dies fair und korrekt klargestellt werde. Er bedaure die Auswirkungen, die diese Situation auf Chappell Roan, Catherine, Ada und seine Familie hatte. Jorginho abschließend: „Ich werde immer für meine Familie einstehen. Aber ich weiß auch, wann Dinge nicht ganz so waren, wie sie zunächst schienen.“

Nach dem Vorfall hatte Adas Mutter Catherine Harding (auch bekannt als Cat Cavelli) betont, ihre Tochter habe „nichts getan“, außer kurz näher an Chappells Tisch vorbeizugehen, um zu sehen, ob es wirklich die Sängerin sei. Jorginho bedankte sich nun für die Unterstützung der Fans und erklärte, „die Angelegenheit ist abgeschlossen“. Er kritisierte jedoch auch „Online-Angriffe“ gegen Beteiligte: „Ich unterstütze oder fördere keine Hassrede oder Angriffe im Internet – von keiner Seite. Respekt, Empathie und Bescheidenheit sind Werte, die ich täglich lebe und meiner Familie vermittle.“