Musik Miley Cyrus unterschreibt bei neuem Plattenlabel nach Abschied von Columbia Records

Miley Cyrus on stage at iHeartRadio Awards - Getty - March 2026 BangShowbiz

Bang Showbiz | 28.07.2026, 11:00 Uhr

Miley Cyrus unterschreibt bei einem neuem Plattenlabel nach dem Abschied von Columbia Records.

Miley Cyrus hat einen neuen Plattenvertrag unterschrieben, nachdem sie sich von Sony Musics Label Columbia Records getrennt hat.

Wie Atlantic Records bestätigte, hat die 33-jährige Sängerin und Songwriterin einen Vertrag mit dem Label unterzeichnet. Auf der offiziellen Instagram-Seite des Unternehmens hieß es: „Willkommen in der Familie, @mileycyrus.“

Bei Atlantic Records reiht sich Miley in ein prominentes Künstleraufgebot ein. Zu den Musikstars des Labels gehören unter anderem Coldplay, Ed Sheeran, Charli XCX, Bruno Mars, Cardi B, Rosé, PinkPantheress und Lizzo. Ihre Musikkarriere begann der ehemalige ‚Hannah Montana‘-Star bei Disneys Hollywood Records, wo sie ihre ersten drei Alben veröffentlichte. Anschließend brachte sie vier weitere Alben über RCA heraus. Im Jahr 2021 wechselte sie zu Columbia Records. Damals veröffentlichte sie auf Instagram ein Foto, auf dem sie ihren unterschriebenen Vertrag in den Händen hielt, und schrieb dazu: „Wenn ich nicht gerade das Spiel bestimme, kümmere ich mich um mein verdammtes Business. Los geht’s.“

Während ihrer Zeit bei Columbia erschienen die beiden Alben ‚Endless Summer Vacation‘ und ‚Something Beautiful‘. Nur wenige Tage vor der Veröffentlichung von ‚Something Beautiful‘ am 30. Mai 2025 kündigte Miley an, dass ihr nächstes Album „extrem experimentell“ werde. Wie das Magazin ‚Rolling Stone‘ berichtete, gab sie bei einer Veranstaltung im berühmten Chateau Marmont in Hollywood ihren Fans einen kleinen Vorgeschmack. Vor den Gästen sagte sie: „Mein nächstes Album wird extrem experimentell – also freut euch darauf. ‚Something Beautiful‘ ist nur der Appetithappen.“

Bereits nach der Veröffentlichung des Titelsongs ‚Something Beautiful‘ hatte Miley erklärt, das Album markiere „eine weitere mutige künstlerische Weiterentwicklung“ ihrer Karriere. In einem Statement auf Instagram hieß es: „Mileys zweite Single- und Videoveröffentlichung ‚Something Beautiful‘, der Titelsong des kommenden Albums, zeigt ihre enge Verbindung zur Mode. Im Video trägt sie ein eigens von Casey Cadwallader für das Modehaus Mugler entworfenes Outfit. Diese Ära markiert eine weitere mutige künstlerische Weiterentwicklung für Miley und verbindet Musik und Film zu einem immersiven Erlebnis.“