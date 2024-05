Musik Dolly Parton: Ankündigung ihres visuellen ‚Threads: My Songs in Symphony‘-Orchesterprojekts

Dolly Parton hat das visuelle Orchesterprojekt ‚Threads: My Songs in Symphony‘ angekündigt.

Die ‚Jolene‘-Künstlerin hat an einem „abendfüllenden, symphonischen Erzählerlebnis gearbeitet, bei dem sie die Fäden ihres Lebens in Songs erforscht“.

Die Fans der Sängerin können „ein innovatives multimediales symphonisches Erlebnis mit Dolly auf der Leinwand erwarten, das das Publikum auf eine visuell-musikalische Reise durch ihre Songs, ihr Leben und ihre Geschichten führen wird.“ Dabei wird es „neue und innovative Orchestrierungen von Dollys Hits“ geben. Die Musik ist von David Hamilton für das Orchester arrangiert worden, wobei die Uraufführung am 20. März 2025 in Nashville mit dem GRAMMY-preisgekrönten Nashville Symphony-Orchester stattfindet, bevor es um die Welt tourt. ‚Threads: My Songs in Symphony‘ ist von der 78-jährigen Dolly gemeinsam mit Schirmer Theatrical und Sony Music Publishing produziert worden. Die ‚9 to 5‘-Hitmacherin verkündete in einem Statement: „Ich freue mich einfach so darüber, meine Songs und die Geschichten dahinter auf diese schöne neue Art und Weise teilen zu können. ‚Threads: My Songs in Symphony‘ ist wie eine Reise durch die Herzen meines Lebens. Ich hoffe, dass wir es weit und breit zu Symphonieorchestern auf der ganzen Welt bringen können!“ Schirmer-Theaterpräsident, Robert Thompson, erklärte: „Es ist uns eine Ehre, das Genie, die Musik, das Leben und das Erbe von Dolly Parton dem symphonischen Publikum näher zu bringen. Das Publikum wird zum ersten Mal Dollys Songs hören, die von Orchestern weltweit in diesem innovativen symphonischen Erlebnis des Geschichtenerzählens aufgeführt werden.“