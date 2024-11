Stars Dolly Parton: Das Schaf Dolly wurde nach ihrem berühmten Dekolleté benannt

Bang Showbiz | 01.11.2024, 11:00 Uhr

Dolly Parton erzählte, dass sie sich „geschmeichelt“ fühlte, als sie erfuhr, dass das Schaf Dolly nach ihrem berühmten Dekolleté benannt wurde.

Die 78-jährige Country-Ikone bekam im Jahr 1997 von Wissenschaftlern eine scherzhafte Hommage, nachdem sie Milchdrüsen verwendeten, um das Schaf zu klonen.

Parton hat jetzt darüber gesprochen, wie sehr ihr die besondere Hommage gefiel und verriet gegenüber ,The Guardian‘: „Ich war geschmeichelt. Wissen Sie, als die Wissenschaftler das Schaf Dolly geklont haben, haben sie die Milchdrüsen verwendet. So nennen sie sie … Drüsen … die Brüste. Sie sagten: ,Oh, wir haben dieses Schaf, Dolly …’. Alle haben dabei immer auf die hier angespielt (zeigt auf ihre Brust), deshalb hatten wir das Schaf Dolly.“ Das Schaf Dolly lebte sechs Jahre und brachte sechs Lämmer auf die Welt, bevor es gesundheitliche Probleme bekam und am 14. Februar 2003 verstarb. Der ausgestopfte Körper des ersten aus einer ausdifferenzierten somatischen Zelle geklonten Säugetiers ist im National Museum of Scotland ausgestellt. Und Dolly fügte hinzu: „Es tat mir leid, als sie starb, aber ich möchte selbst nicht geklont werden. Ich möchte hier weg, sobald ich kann. Wir haben schon viele Dolly-Doppelgänger, viele Dolly-Dragqueens. Ich kann sie einfach in den Laden schicken, anstatt mich selbst.“