Musik Dolly Parton: Fan-Aufruf für Jolene

Dolly Parton - Dallas Cowboys Show - Arlington - Texas - November 23rd 2023 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 28.03.2024, 15:23 Uhr

Die legendäre Country-Sängerin will, dass ihre Anhängerschaft den Hitsong in den nächsten Tagen möglichst häufig abspielt.

Dolly Parton ruft ihre Fans dazu auf, in den nächsten Tagen möglichst häufig ‚Jolene‘ zu streamen.

Die legendäre Country-Sängerin wünscht sich, dass ihre Anhängerschaft dem Lied zu neuer Popularität verhilft, bevor Beyoncé am Freitag (29. März) ihre Coverversion des Songs veröffentlichen wird. ‚Jolene‘ ist zweifelsohne einer von Partons größten Hits und wurde in der Vergangenheit bereits von zahlreichen Künstlern neu interpretiert. Beyoncé gab mit der Veröffentlichung der Trackliste ihres kommenden Albums ‚Cowboy Carter‘ bekannt, dass sie ebenfalls ein Cover von ‚Jolene‘ aufgenommen hat. Zu den angekündigten Liedertiteln schrieb Dolly in einer Instagram-Story: „Spielt das Original solange ihr auf Beyoncés ‚Jolene‘ wartet.“

Mit ihrem neuen Country-Sound überraschte Queen Bey Fans und Musikexperten gleichermaßen. Die bisherigen Single-Auskopplungen ‚Texas ‚Hold ‚Em‘ und ‚16 Carriages‘ stießen bisher aber eher auf gemischte Kritik. Dolly Parton dagegen scheint begeistert von Beyoncés Mut zur Stiländerung. „Ich glaube, dass sie ‚Jolene‘ aufgenommen hat und ich glaube, dass es wahrscheinlich auf ihrem Country-Album sein wird, worüber ich mich sehr freue. Ich liebe sie“, schwärmte die 78-jährige Country-Ikone vor kurzem im Gespräch mit ‚Knox News‘.