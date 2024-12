Stars Dolly Parton: Hochzeitstag bei McDonald’s

Dolly Parton - Rockstar album release party 2023

Bang Showbiz | 11.12.2024

Die Country-Ikone feierte ihren Hochzeitstag bei McDonald’s.

Dolly Parton hat ihren Hochzeitstag in einer McDonald’s-Filiale gefeiert.

Die 78-jährige Countrysängerin ist seit 1966 mit ihrem Ehemann Carl Dean verheiratet. Für ihre Jubiläen mögen es die beiden trotz Dollys Ruhm und Erfolg erstaunlich bodenständig, wie die Musikerin jetzt in einem neuen Interview verriet. Im Podcast ‚Dumb Blonde‘ gab sie preis: „Auch an Hochzeitstagen und so etwas bleiben wir meistens zuhause und machen etwas Besonderes.“ Insbesondere McDonald’s und mexikanische Restaurants gehörten dabei zu den Vorlieben der ‚Jolene‘-Interpretin und ihres Ehemannes.

Dolly erzählt weiter: „Er liebt mexikanisches Essen, Punkt. Wir gehen aus, wir sitzen in einer Ecke, wenn es ein Jahrestag ist, oder manchmal auch einfach ein Samstag. Wir wissen, wohin wir gehen müssen bevor die Leute kommen. Er mag keine großen Menschenmassen.“ Seit jeher hält sich Carl aus dem Rampenlicht fern und will mit dem Ruhm seiner Ehefrau grundsätzlich nichts zu tun haben. Dolly erzählt über den 82-Jährigen: „Alle lieben Carl. Er will nicht, dass ich der Welt irgendwas über Carl erzähle, so ist das. Ich kann erzählen, was ich will, aber er sagt mir ‚Halte mich einfach aus der ganzen Sache heraus.‘“