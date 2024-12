Stars Dolly Parton: Humor ist ihr Ehegeheimnis

Dolly Parton - CMA Fest - Nashiville - 06 06 24 - Terry Wyatt - WireImage - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.12.2024, 09:00 Uhr

Dolly Parton glaubt, dass Humor der Schlüssel zu einer glücklichen Ehe ist.

Die 78-jährige Sängerin ist seit 1966 mit Carl Thomas Dean verheiratet, und obwohl die beiden sehr unterschiedliche Charaktere sind, glaubt Dolly, dass sie einen gemeinsamen Sinn für Humor haben. Dolly sagte im ,Dumb Blonde‘-Podcast: „Er ist leise und ich bin laut, und wir sind lustig. Oh, er ist saukomisch. Und ich denke, eines der Dinge, die uns über die Jahre so lange zusammenhalten ließen, ist, dass wir uns lieben [und] wir respektieren uns, aber wir haben auch eine Menge Spaß.“

Die ,Jolene‘-Hitmacherin bemerkte, dass Humor ein großartiger Weg ist, um „die Spannung zu brechen“. „Jedes Mal, wenn es zu viel Spannung gibt, kann einer von uns einen Witz darüber finden, um die Spannung zu brechen, damit wir es nicht so weit kommen lassen. Wir haben nie hin und her gestritten. Und ich bin froh, dass wir das nie getan haben, denn wenn man damit anfängt, wird das zu einer lebenslangen Sache. Ich habe das bei so vielen Leuten gesehen und dachte: ,Damit fange ich nie an.‘ Ich konnte den Gedanken nicht ertragen, dass er etwas sagen würde, was ich nicht verkraften könnte … weil ich ein sehr sensibler Mensch bin, sowohl anderen Menschen als auch mir selbst gegenüber.“

Im Jahr 2020 verriet Dolly, dass sie immer wieder von Fans gefragt wird, ob ihr Ehemann tatsächlich existiert. Sie erzählte ,Entertainment Tonight‘: „Viele Leute haben das über die Jahre gedacht, weil er überhaupt nicht im Rampenlicht stehen will. Das ist einfach nicht sein Ding. Er ist eine ruhige, zurückhaltende Person.“