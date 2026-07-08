Stars Dolly Parton kündigt Broadway-Premiere ihres Musicals an

Dolly Parton - Dallas Cowboys Show - Arlington - Texas - November 23rd 2023 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.07.2026, 11:00 Uhr

Dolly Parton kündigt die Broadway-Premiere ihres Musicals an.

Dolly Parton hat ihr Broadway-Musical über ihr Leben als „wahr gewordenen Traum“ bezeichnet.

Die Sängerin von ‚9 to 5‘ hat für ‚Dolly: A True Original Musical‘ mehrere neue Songs geschrieben. Darüber hinaus werden auch zahlreiche Klassiker aus ihrem umfangreichen Repertoire zu hören sein. Die ersten Voraufführungen beginnen am 7. Dezember im St. James Theatre in New York, die offizielle Premiere findet am 19. Januar statt: an Dolly Partons 81. Geburtstag.

In einer Videobotschaft an ihre Fans sagte sie: „Das ist wirklich ein wahr gewordener Traum. Ich kann es kaum erwarten, ihn mit euch allen zu teilen.“ Dolly Parton, die ihre ‚Dolly: Live in Las Vegas‘-Konzertresidenz im Mai wegen anhaltender gesundheitlicher Probleme absagen musste, versprach, dass die Produktion „im wahrsten Sinne des Wortes authentisch“ sein werde. Sie erklärte: „Es geht nicht um eine Geschichte voller Glanz und Glamour an der Oberfläche. Es geht darum, wo ich wirklich herkomme, wie ich gelebt habe, was ich verloren habe, wen und was ich geliebt habe und wie ich meinen eigenen Weg gefunden habe, erzählt mit meinen eigenen Worten und durch die Musik, die mich auf jedem Schritt meiner Reise begleitet hat.“

Das Musical wurde im vergangenen Jahr erstmals in Nashville aufgeführt, seitdem jedoch überarbeitet. Die Sängerin von ‚Jolene‘ versprach, dass die neue Fassung für einen „wunderbaren und unterhaltsamen“ Theaterabend sorgen werde. In einer weiteren Erklärung sagte sie: „Mein ganzes Leben war ein Musical. Eigentlich eher eine Grand Ole Opry! Wir haben einen wunderbaren Regisseur, großartige Bühnenbilder, Kostüme, Choreografien, Musik und alles, was man braucht, um eine fantastische und unterhaltsame Show auf die Beine zu stellen. Ich freue mich schon darauf, euch dort zu sehen!“