Stars Dolly Parton will erstgeborenes Kind von Taylor Swift und Travis Kelce

Dolly Parton - FAMOUS - SEPTEMBER 2011 - Live in Birmingham BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.07.2026, 19:00 Uhr

Dolly Parton scherzte in einer Videobotschaft, in der sie Taylor Swift und Travis Kelce für ihre Unterstützung ihrer Wohltätigkeitsorganisation dankte, ob sie deren erstgeborenes Kind haben dürfe.

Dolly Parton hat Taylor Swift und Travis Kelce um ihr „ganz besonderes“ erstgeborenes Kind gebeten.

Das Paar wird an diesem Wochenende heiraten. Aus diesem Anlass spendeten sie insgesamt 26 Millionen US-Dollar an 20 ausgewählte Wohltätigkeitsorganisationen. Darunter befanden sich auch zwei Millionen US-Dollar für die ‚Imagination Library‘ der ‚9 to 5‘-Sängerin – ein Programm, das Kindern von der Geburt bis zum Schuleintritt in teilnehmenden Regionen kostenlos Bücher zur Verfügung stellt.

Die Country-Legende bedankte sich dafür mit einer humorvollen Videobotschaft. In einem auf Instagram veröffentlichten Video sagte Dolly: „Danke! Danke! Danke! Ich bin völlig überwältigt und unglaublich dankbar. Es ist offensichtlich, dass ihr beiden das Zurückgeben zu einem wichtigen Teil eures Lebens gemacht habt. Wenn ihr euer erstes Kind bekommt – darf ich es haben? Denn das wird ein ganz besonderes Baby!“ Anschließend bedankte sich Dolly noch einmal für die sehr großzügige Spende, die es ihrer Stiftung ermögliche, „unsere Mission in noch größerem Umfang fortzusetzen“. Zum Abschluss ihres Videos warf die 80-Jährige der Kamera einen Kuss zu und sang mit einem kurzen musikalischen Ausschnitt: „And know that I will always love you!“

Auch Country-Star Brad Paisley und seine Ehefrau Kimberly Williams-Paisley bedankten sich, nachdem Taylor und Travis an ihre gemeinnützige Organisation ‚The Store‘ gespendet hatten – einen kostenlosen Lebensmittelladen für Bedürftige. In einer Erklärung gegenüber ‚People‘ sagten sie, sie seien von der Großzügigkeit von Taylor und Travis gegenüber so vielen wunderbaren Organisationen wirklich beeindruckt: „Und wir sind außerordentlich dankbar, dass auch ‚The Store‘ zu den Empfängern gehört. Diese Spende wird einen großen Beitrag dazu leisten, unseren Nachbarn in Nashville zu helfen, die unter Ernährungsunsicherheit leiden. Was für eine wunderbare Art, den Beginn einer Ehe zu feiern!“

Auch ‚City Harvest‘, die größte Organisation zur Rettung überschüssiger Lebensmittel in New York City, erklärte, dass die erhaltene Spende in Höhe von einer Million US-Dollar in diesem Sommer dazu beitragen werde, mehr als 2,4 Millionen Menschen mit Lebensmitteln zu versorgen. Geschäftsführerin Jilly Stephens sagte: „Diese Spende ist ein Liebesbrief an New York und zugleich ein starkes Bekenntnis zu unserem Einsatz dafür, dass kein New Yorker hungern muss. Ihre Unterstützung kommt zu einem entscheidenden Zeitpunkt. Die Zahl der Besuche in Suppenküchen und Lebensmittelausgaben in New York City befindet sich nahezu auf Rekordniveau und dürfte infolge der Kürzungen staatlicher Fördermittel noch weiter steigen.“