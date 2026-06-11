Musik Simon Le Bon verrät das Geheimnis hinter fast 50 Jahren Duran Duran

Simon Le Bon - NME Awards 2022 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.06.2026, 11:00 Uhr

Simon Le Bon verrät das Geheimnis hinter fast 50 Jahren Duran Duran.

Duran Duran-Frontmann Simon Le Bon hat erklärt, warum die Band seit ihrer Gründung im Jahr 1978 nahezu unverändert zusammengeblieben ist.

Die Gruppe besteht bis heute aus Le Bon sowie John Taylor, Roger Taylor und Nick Rhodes. Laut dem Sänger liegt das Erfolgsgeheimnis vor allem darin, dass die Bandmitglieder sich gegenseitig schätzen und finanziell fair miteinander umgehen. Im Gespräch mit ITV News sagte Le Bon: „Wir mögen uns und wir arbeiten gern zusammen. Außerdem verlassen wir uns bei musikalischen Ideen aufeinander.“ Besonders wichtig sei die gleichmäßige Verteilung der Einnahmen: „Wir teilen alle Einnahmen gleich auf. Es spielt keine Rolle, ob jemand einen Song geschrieben hat oder nicht, jeder erhält den gleichen Anteil an den Verlagsrechten. So sind alle zufrieden, und vor allem landet nur das beste Material auf dem Album. Dadurch gibt es innerhalb der Band keinen finanziell bedingten Groll. Ich weiß nicht, wie viele andere Bands das so handhaben.“

Darüber hinaus zeigte sich Le Bon offen für eine erneute Zusammenarbeit mit der James-Bond-Reihe. Duran Duran landeten 1985 mit dem Titelsong ‚A View to a Kill‘ zum gleichnamigen Bond-Film einen Welthit. Mit Blick auf die neuen Rechteinhaber sagte er: „Mal sehen, was Amazon damit machen möchte. Ich bin offen für alles. Würden wir es machen? Natürlich. Zu hundert Prozent.“

Außerdem bekräftigte der Sänger einen langjährigen Wunsch der Band: einen Auftritt als Hauptact beim legendären Glastonbury Festival: „Absolut, wir würden das sehr gern machen. Aber nur, wenn wir den richtigen Platz im Programm bekommen.“ Ein Angebot für einen Nachmittagsauftritt im sogenannten Disco-Zelt habe die Band bereits abgelehnt: „Das entspricht nicht wirklich unserem Status.“ Für den berühmten „Legends Slot“ am Sonntagnachmittag, den in der Vergangenheit unter anderem Rod Stewart, Kylie Minogue und Dolly Parton besetzten, wäre die Band jedoch offen: „Das ist für mich praktisch ein Headliner-Platz. Ja, das würden wir machen.“ Le Bon verriet außerdem, dass Duran Duran gern in der spektakulären Sphere-Arena in Las Vegas auftreten würden. Auch die Idee einer eigenen Hologramm-Show nach dem Vorbild von ‚ABBA Voyage‘ reizt ihn: „Ich würde sehr gern eine solche Show machen. Aber ich würde auch gern in der Sphere in Las Vegas auftreten.“