Stars Dolly Parton: Monatliche Bücherspende

Dolly Parton - Dallas Cowboys Show - Arlington - Texas - November 23rd 2023 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.08.2024, 13:57 Uhr

Die Country-Legende spendet jeden Monat drei Millionen Bücher für benachteiligte Kinder.

Dolly Parton spendet jeden Monat drei Millionen Bücher für Kinder.

Die 78-jährige Country-Legende gründete 1995 ihre Organisation ‚Imagination Library‘, die monatlich qualitativ hochwertige, altersgerechte Bücher an alle registrierten Kinder verschickt. Die Pakete sind dabei direkt an die jungen Leser und Leserinnen adressiert und kosten die Familien der Kids keinen Cent. Dreißig Jahre nach der Gründung von ‚Imagination Library‘ werden Monat für Monat über drei Millionen Bücher versendet, die bisher insgesamt mehr als 240 Millionen Kinder in den USA, Kanada, Irland und Australien erreichten.

Bei einem Event in Kentucky verriet Dolly jetzt, dass die Idee für das Programm von ihrem Vater inspiriert wurde, der selbst nie zur Schule ging und deshalb nicht lesen konnte. Mit ihren Büchersendungen will die Sängerin die Alphabetisierungsrate in den Vereinigten Staaten verbessern. Bei der Veranstaltung erklärte Dolly: „Mein Vater war ein Junge vom Land, der in den ländlichen Gegenden von Ost-Tennessee aufgewachsen war und nie die Chance hatte zur Schule zu gehen. Mein Papa konnte also nicht lesen und schreiben und das war ihm immer sehr peinlich. Mich hat das immer gestört, denn er dachte, dass er als Erwachsener nicht mehr lesen lernen könnte, aber Papa war einer der schlausten Menschen, die ich kannte und er war mein Held. Ich habe immer das Gefühl, dass Papa genau hier bei mir ist. Meine Familie war immer schon meine größte Inspiration.“