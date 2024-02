Stars Dolly Parton: Sie bittet um Verzeihung für Elle King

Dolly Parton - Dallas Cowboys Show - Arlington - Texas - November 23rd 2023 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.02.2024, 18:00 Uhr

Dolly Parton möchte, dass Elle King für ihren umstrittenen Auftritt in Nashvilles sagenumwobener Grand Ole Opry vergeben wird.

Elle betrat letzten Monat die Bühne für eine Show zum 78. Geburtstag der Country-Legende, aber sie schockierte die Menge, weil sie fluchte, ihre Worte lallte und erklärte, sie sei „hackedicht“. Dolly besteht jetzt darauf, dass sie will, dass jeder einfach „verzeiht und vergisst“.

Dolly erzählte gegenüber ‚Extra‘: „Elle ist wirklich eine großartige Künstlerin. Sie ist ein großartiges Mädchen und sie hat in letzter Zeit schwere Dinge durchgemacht. Sie hatte einfach ein bisschen zu viel getrunken, also lasst uns das einfach verzeihen und vergessen und weitermachen, denn sie fühlt sich schlechter als irgendjemand es je könnte.“

Elle (34), die Tochter des Schauspielers Rob Schneider, gehörte zu den Acts, die für die ‚Opry Goes Dolly‘-Show auf der Bühne standen, aber ihr Auftritt verursachte einen Aufschrei wegen der Schimpfwörter, die sie auf der Bühne verwendete, während die Sängerin auch den Text von Dollys klassischem Hit ‚Marry Me‘ vergaß. An einer Stelle sagte die Sängerin zum Publikum: „Ihr habt Geld für diesen Müll ausgegeben? Ihr bekommt euer Geld nicht zurück. Ich verrate euch noch eins: Hallo, mein Name ist Elle King und ich bin hackedicht.“

Nach der Show entschuldigten sich die Bosse des Veranstaltungsortes in einer Nachricht, die auf X – früher bekannt als Twitter – veröffentlicht wurde, und schrieben: „Wir bedauern das zutiefst und entschuldigen uns für die Sprache, die während des zweiten Opry-Auftritts gestern Abend verwendet wurde.“ Später verschob Elle eine Reihe ihrer US-Shows, die für März gebucht waren. Sie selbst hat sich noch nicht zu der Kontroverse geäußert, gab aber in der Vergangenheit schon zu, dass sie vor einer Show oft trinke, um ihre Nerven zu beruhigen.