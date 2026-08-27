Musik Dolly Partons ‚Jolene‘ stürmt nach ihrem Tod auf Platz eins

Dolly Parton live in Stockholm - 2008 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.08.2026, 11:00 Uhr

Dolly Partons 'Jolene' stürmt nach ihrem Tod auf Platz eins.

Der Tod von Dolly Parton hat einen ihrer größten Klassiker erneut an die Spitze der Charts katapultiert.

Nur einen Tag nach dem Tod der Country-Ikone im Alter von 80 Jahren belegte ‚Jolene‘ den ersten Platz der US-Songcharts von Apple Music. Auch weitere Hits der Sängerin schafften es in die Top Ten. Neben ‚Jolene‘ gehörten dazu unter anderem ‚I Will Always Love You‘, ‚9 to 5‘ und ‚Islands in the Stream‘. Damit erlebt Partons Musik mehr als fünf Jahrzehnte nach ihren größten Erfolgen noch einmal einen enormen Popularitätsschub. ‚Jolene‘ erschien im Oktober 1973, bevor 1974 das gleichnamige Album folgte. Hinter dem Song steckt eine Geschichte, die zumindest teilweise auf einer realen Begebenheit basiert. Parton hatte erzählt, dass eine rothaarige Bankangestellte ihrem Ehemann Carl Dean, mit dem sie seit 1966 verheiratet war, ihrer Meinung nach zu viel Aufmerksamkeit schenkte. Dean starb im März 2025 im Alter von 82 Jahren.

2014 erzählte Parton beim Glastonbury Festival, dass die Geschichte hinter ‚Jolene‘ durchaus einen wahren Kern gehabt habe. „Ich habe das vor Jahren geschrieben, als mein Mann etwas mehr Zeit mit Jolene verbrachte, als ich dachte, dass er sollte“, sagte sie laut ‚The Independent‘. Als das Publikum daraufhin buhte, nahm Parton die Reaktion mit Humor. Sie habe die rothaarige Frau „schnell losgeworden“, erklärte sie und erntete dafür Jubel. Aus der persönlichen Erfahrung entstand schließlich ein Grammy-prämierter Welthit. „Aus allem kann etwas Gutes entstehen“, erklärte Parton. Ohne diese Frau hätte sie ‚Jolene‘ niemals geschrieben und damit auch nicht so viel Geld verdient. Deshalb wolle sie sich bei ihr sogar bedanken.

Jahre später stellte Parton allerdings klar, dass die Situation mit ihrem Ehemann weniger dramatisch gewesen sei, als der Song vermuten lässt. In der BBC-Sendung ‚The One Show‘ erklärte sie, Carl sei zunächst etwas verlegen gewesen. „Eigentlich war es gar nicht so ernst“, sagte sie. Sie sei lediglich eifersüchtig gewesen, weil Jolene eine attraktive Frau gewesen sei und Carl mit ihr geflirtet habe. Interessanterweise stammt der Name der Titelfigur nicht von der Frau, die Parton damals misstrauisch gemacht hatte. Die Sängerin hatte ihn von einem kleinen Mädchen übernommen, das sie bei einem Konzert traf. Das etwa achtjährige Mädchen habe rote Haare, eine wunderschöne Haut und grüne Augen gehabt und nach einem Autogramm gefragt. Auf die Frage nach ihrem Namen habe das Kind „Jolene“ geantwortet. Parton sei der Klang des Namens sofort aufgefallen. „Das klingt wie ein Song. Ich werde einen Song darüber schreiben“, erinnerte sie sich gegenüber ‚NPR‘.