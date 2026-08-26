Stars ‚The Simpsons‘-Autor verrät, wie Dolly Parton im Studio wirklich war

Dolly Parton - ACM Awards - March 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 26.08.2026, 14:00 Uhr

Dolly Parton „liebte es“, sich bei ‚The Simpsons‘ über ihr eigenes Make-up lustig zu machen.

Die verstorbene Country-Ikone, die am Dienstag (25. August) im Alter von 80 Jahren starb, sprach sich 1999 selbst in einer Episode der klassischen Zeichentrickkomödie mit dem Titel ‚Sunday, Cruddy Sunday‘. Darin landen Homer, Krusty der Clown und weitere Figuren während des Super Bowls im Gefängnis.

Nach der Nachricht von Dollys Tod teilte ‚Simpsons‘-Showrunner Mike Sully den Ausschnitt auf X und schrieb: „Es war eine Freude, bei ihren Aufnahmen Regie zu führen, und sie war von Natur aus unglaublich lustig. Sie liebte den Witz darüber, dass ihr Make-up-Entferner stark genug war, um eine Gefängnistür aufzusprengen.“ Außerdem fügte er hinzu, dass alle Beteiligten an der Produktion scheinbar so großen Spaß hatten, dass sie sie künstlich in die Länge zogen: „Ich ließ sie ein paar zusätzliche, eigentlich völlig unnötige Takes aufnehmen, nur damit das Erlebnis ein bisschen länger dauerte. Sie hat allen im Raum den Tag verschönert.“

Während der Szene in ‚The Simpsons‘ hält Homer sie zunächst für eine Putzfrau. Als sie sich vorstellt, sagt er: „Ich habe nicht nach deiner Lebensgeschichte gefragt, gib mir einfach den Schlüssel!“ Sie antwortet: „Junger Mann, dort, wo ich herkomme – im Süden –, sagt man bitte. Und außerdem muss ich mit Rob Lowe noch ein Medley singen.“ Wie sich herausstellt, kennt sie Wally Kogen, einen Reiseveranstalter, der mit der Gruppe in der Zelle festsitzt, und erklärt sich bereit zu helfen. Sie scherzt: „Nun, ich habe tatsächlich etwas von meinem extra starken Make-up-Entferner dabei. Schützt eure Augen!“ Das Schloss wird weggeätzt und die Gruppe kann entkommen – allerdings nicht, bevor Dolly Krusty einen Korb gibt, nachdem dieser sie um ein Date gebeten hat. Als sie schließlich mit einem Jetpack davonfliegt, das mit einem Hundekopf versehen ist, antwortet sie: „Oh, seht nur auf die Uhr! Ich muss schleunigst zu dieser Halbzeitshow! Bis dann!“

Dollys Tod wurde von ihrem Neffen Bryan Seaver in einem Video bestätigt, das auf ihrem Instagram- und X-Account veröffentlicht wurde. Er sagte: „Mein Name ist Bryan Seaver, Sohn von Cassie Parton, und ich vertrete heute die Familien Parton und Owens, um den Tod meiner Tante Dolly Rebecca Parton Dean bekannt zu geben – Schwester, ‚Sis‘ und ‚Granny‘ für eine Generation und ‚Gigi‘ für die nächste. Diese Videobotschaft ist etwas, worum Dolly mich bereits vor Jahren gebeten hat, bevor ich wirklich begriffen hatte, dass dies eines Tages Realität werden würde.“

Als ihr Sicherheitschef seit mehr als zwei Jahrzehnten – eine Aufgabe, die vor ihm sein Vater Larry innehatte – habe er sich die Schwere dieses Moments zwar vorgestellt, doch wirklich gespürt habe er sie erst jetzt. Bryan fügte hinzu: „Es ist eine Ehre, eine Ehre, die sich mit tiefstem Stolz und großer Trauer vermischt. Doch die Trauer liegt bei uns, nicht bei Dolly. Dolly hat im Licht gelebt und befindet sich nun in den Armen Jesu, wo sie sicherlich von Carl, ihren Eltern und zahllosen anderen empfangen wurde, die über sie gewacht und sich danach gesehnt haben, ihr im Himmel zu begegnen.“

Dollys Sprecher teilte später mit, die Sängerin sei gestorben, nachdem sie sich „mutig einem kurzen Kampf gegen Krebs gestellt“ hatte.