Nach Europa wurden nun auch die geplanten Tourtermine in Neuseeland und Australien gestrichen. Donald Glover alias Childish Gambino ist bestürzt.

Rapper und Sänger Childish Gambino (41) sagt auch für Januar und Februar 2025 geplante Auftritte in Australien und Neuseeland ab, da die Erholung von seiner Operation andauert. Im Oktober hatte der Rapper bereits seine zuvor verschobenen Tourdaten in Nordamerika und Europa wegen gesundheitlicher Probleme gestrichen.

Laut "ABC" versandte der Musiker folgende Erklärung an die Ticketinhaber: "Leider dauert mein Weg zur Genesung länger als erwartet. Die bevorstehenden Konzerte in Australien und Neuseeland werden abgesagt." Donald Glover, so sein bürgerlicher Name, unter dem er auch als Schauspieler bekannt ist, entschuldigt sich: "Eines der letzten Dinge, die ich jemals tun möchte, ist, meine Fans zu enttäuschen."

Er ergänzt: "Ich schätze die Unterstützung, die ihr gezeigt habt, und seid euch gewiss, dass ich alles tun werde, um euch eine außergewöhnliche Erfahrung zu bieten, wenn die Zeit reif ist. Danke."

Glover teilte bereits Anfang Oktober in einem Beitrag auf seinem Social-Media-Account bei X mit: "Nach meiner Show in New Orleans bin ich ins Krankenhaus in Houston gefahren. Nachdem ich untersucht wurde, wurde klar, dass ich an diesem Abend nicht auftreten würde und nach weiteren Tests konnte ich den Rest der US-Tour nicht in der gewünschten Zeit durchführen. Ab sofort habe ich eine Operation geplant und brauche eine Auszeit, um zu heilen."

After my show in New Orleans, I went to the hospital in Houston to make sure of an ailment that had become apparent. After being assesed, it became clear i would not perform that night, and after more tests, i could not perform the rest of the US tour in the time asked. As of now…

