Stars Dove Cameron lebte vor Damiano zölibatär

Dove Cameron - 2024 MusiCares Person of the Year Honoring Jon Bon Jovi - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.02.2026, 10:00 Uhr

Dove Cameron hat offen über die schwierige Phase vor ihrer Beziehung mit ihrem Verlobten Damiano David gesprochen.

Die 30-jährige Sängerin und Schauspielerin lernte den Måneskin-Frontmann erstmals 2022 bei den MTV Video Music Awards kennen, doch erst ein Jahr später entwickelte sich daraus eine Beziehung. Vorher hatte die Schauspielerin in einem selbstauferlegten Zölibat gelebt.

Im Podcast ‚Call Her Daddy‘ erinnerte sich Cameron an ihr erstes Treffen: „Ich dachte: ‚Dieser Typ hasst mich.‘ Ich bin einfach weiter durch den Abend gegangen und habe mir nichts dabei gedacht.“ Später habe sie erfahren, dass Damiano damals in einer schlechten Phase gewesen sei. „Es hatte nichts mit mir zu tun, aber ich habe es persönlich genommen.“ Cameron gab zu, dass sie vor der Beziehung eine schwere Zeit durchlebt habe. „Ich war zölibatär und depressiv“, sagte sie. „Ich war in einem Jahr der absoluten Dunkelheit. Ich wollte nicht berührt werden, ich wollte nicht ausgehen, ich wollte mein Haus nicht verlassen.“

Ein Jahr später trafen sie sich bei den VMAs 2023 erneut. „Er war single, ich war single, und wir waren beide an einem besseren Punkt in unserem Leben“, sagte sie. „Er war so freundlich und hat mich zu einem Konzert im Madison Square Garden eingeladen. Dann haben wir angefangen zu daten – und jetzt sind wir verlobt. Es war alles sehr unschuldig und einfach.“

Kurz vor dem erneuten Treffen hatte sich ihre Haltung zum Thema Liebe bereits verändert. „Ich habe meinen Freunden geschrieben: ‚Ich glaube, ich bin bereit, wieder zu daten.‘ Eine Woche später traf ich ihn“, erzählte sie. Heute sei sie glücklich verlobt und fühle sich emotional stabiler als zuvor.