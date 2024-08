Stars Dreharbeiten zum neuen ‚Bridget Jones‘-Film von Experten für Fledermäuse gestoppt

Bang Showbiz | 06.08.2024, 18:00 Uhr

Am Filmset des neuen ‚Bridget Jones‘-Films ‚Mad About The Boy‘ sollen Fledermäuse Chaos verursacht haben.

Als Renée Zellweger, die anderen Stars und die Crew im englischen Keswick im Lake District anreisten, um dort Szenen für den mit Spannung erwarteten Film zu drehen, stießen sie auf den Widerstand von Experten für Fledermäuse, die sich Sorgen über die Auswirkungen der Produktion auf die lokale Population der Tiere machten.

Ein Insider verriet gegenüber der ‚Bizarre‘-Kolumne der ‚The Sun‘-Zeitung: „Die Dreharbeiten wurden schließlich von einigen Experten für Fledermäuse unterbrochen, die Bedenken über die lokale Population der Fledermäuse und deren mögliche Auswirkungen geäußert haben. Offenbar waren sie besorgt darüber, ob die Fledermäuse gestört werden könnten, was für ziemliche Kopfschmerzen sorgte. Es wurde eine Einigung erzielt, aber es hat sich zu einem Running Gag am Set entwickelt. Mitten auf den Feldern im Lake District hatte niemand mit irgendwelchen Problemen gerechnet.“ Unterdessen gab es auch während der Dreharbeiten im Londoner Stadtteil Hampstead Probleme, als sich Anwohner darüber beschwerten, dass die Dreharbeiten ihren Alltag stören würden. Ein Insider verriet gegenüber ‚The Sun‘: „[Stadtteile], in denen Stars wie Harry Styles, Rami Malek, Ricky Gervais und Rowan Atkinson leben, bekommen alle Briefe von der Produktion, in denen sie dazu aufgefordert werden, die Dreharbeiten nicht zu unterbrechen. Bei einigen von ihnen und natürlich auch bei einigen der normalen Leute, die dort leben und arbeiten, hat sich das als ein Schuss in den Ofen erwiesen. In den Briefen wurden sie darüber informiert, wann die Dreharbeiten stattfinden, und sie wurden darum gebeten, während dieser Zeit entweder ihre Häuser zu verlassen oder zu bestimmten Zeiten nicht zu kommen und zu gehen.“