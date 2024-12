Neue Gerüchte Dschungelcamp 2025: Gehen diese Trash-TV-Stars nach Australien?

Welche Promis begrüßen Sonja Zietlow und Jan Köppen in diesem Jahr in Australien. (dr/spot)

SpotOn News | 09.12.2024, 19:00 Uhr

Die Gerüchte um die kommenden Dschungelcamp-Teilnehmer überschlagen sich wenige Wochen vor dem Start. Jetzt werden in den Medien neue Namen kolportiert: Sind dieses Trash-TV-Stars in der RTL-Show "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" ab Januar dabei?

Aktuell vergeht kaum ein Tag, ohne neue Dschungelcamp-Gerüchte in den entsprechenden Medien: Wie die "Bild"-Zeitung nun am Montagabend, dem 9. Dezember, berichtet, sollen für die kommende Staffel der RTL-Show "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" mittlerweile drei weitere Promis feststehen. Dem aktuellen Artikel zufolge werden der ehemalige "Temptation Island"-Kandidat Yasin Mohamed (33), der "Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer Maurice Dziwak und Willi Herrens (1975-2021) Tochter Alessia Herren (22) Anfang 2025 in Australien mit von der Partie sein.

Video News

Der Sender RTL hat selbst offiziell bisher keine Kandidaten für das Dschungelcamp bekannt gegeben. Schon seit mehreren Tagen und Wochen kursieren aber Gerüchte über die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der beliebten Reality-Show. Zuletzt will zum Beispiel ebenfalls die "Bild"-Zeitung erfahren haben, dass Eric Stehfests (35) Ehefrau Edith (29) und der Reality-TV-Star Evanthia "Eva" Benetatou (32) 2025 bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" dabei sein soll.

Kommt auch Boris-Becker-Ex-Frau Lilly Becker?

Weitere prominente Teilnehmer an der nächsten Ausgabe der RTL-Show sollen laut "Bild"-Gerüchten zudem Schlagersängerin Anna-Carina Woitschack (32), "Promi Big Brother"-Siegerin Yeliz Koc (31), die "GZSZ"-Stars Nina Bott (46) und Timur Ülker (35) sowie der aktuelle "Das Sommerhaus der Stars"-Co-Champion Sam Dylan (33) sein.

Das Magazin "Bunte" meldete indes, dass Boris Beckers (57) Ex-Ehefrau Lilly Becker (48) ebenfalls angeblich ins Dschungelcamp ziehen wird. Fix ist bislang nur: Die Show läuft in der 18. Staffel ab dem 24. Januar 2025 täglich zur Primetime um 20:15 Uhr bei RTL. Moderieren werden wieder Sonja Zietlow (56) und Jan Köppen (41).

In der Staffel des ablaufenden Jahres setzte sich die "No Angels"-Sängerin Lucy Diakovska (48) gegen ihre Dschungelcamp-Mitbewohner und -Mitbewohnerinnen durch und sicherte sich den Titel "Dschungelkönigin 2024".