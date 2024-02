Kandidatin für Prüfungsrekord? Wird Leyla Lahouar die neue Dschungelcamp-Dramaqueen? In Folge drei von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ hat sich Leyla Lahouar nachhaltig als Dramaqueen der Staffel beworben. Sollte sie so weiter machen, könnte Danni Büchners Rekord an Dschungelprüfungen wackeln. Doch wer ist die ehemalige „Bachelor“-Kandidatin wirklich?