Sie wünschen sich gemeinsames Zuhause Mike Heiter und Leyla Lahouar: Dschungel-Paar denkt schon an Nachwuchs

Bereit für die Zukunft: Das Dschungelcamp-Paar Leyla Lahouar und Mike Heiter planen laut eigenen Aussagen Nachwuchs. (ym/spot)

SpotOn News | 12.07.2024, 09:32 Uhr

Das Dschungelcamp-Paar Mike Heiter und Leyla Lahouar plant offenbar bereits Nachwuchs. "Wir würden gerne eine Familie haben", erklärt Lahouar. "Das ist es doch, worauf es bei einer Beziehung hinausläuft."

Mike Heiter (32) und Leyla Lahouar (28) schmieden weiter gemeinsame Zukunftspläne. Was als harmloser Flirt im australischen Dschungel in der diesjährigen Staffel der RTL-Sendung "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" begann, scheint nun immer ernster zu werden. Im Interview mit der "Bild"-Zeitung verraten die beiden Reality-Stars, dass sie nicht nur zusammenziehen wollen, sondern bereits über Nachwuchs nachdenken.

"Wir würden gerne eine Familie haben"

Obwohl Heiter und Lahouar gerade einmal knapp ein halbes Jahr zusammen sind, sind sich die Dschungelstars sicher, dass sie eine Familie gründen möchten. "Wir würden gerne eine Familie haben", so Lahouar. "Das ist es doch, worauf es bei einer Beziehung hinausläuft." Auch über die Anzahl der Kinder ist sich das Paar bereits sicher: "Vier wären super", so Heiter. Aus seiner früheren Beziehung mit dem Schweizer Reality-Star Elena Miras (32) hat er bereits eine fünfjährige Tochter.

Doch bevor die beiden eine Familie gründen, wollen sie einen anderen wichtigen Punkt abhaken: ein gemeinsames Zuhause. "Eigentlich wohnen wir schon zusammen", so Heiter, der aktuell noch bei seinen Eltern in Essen lebt, während Lahouar in Frankfurt wohnt. Das Paar suche derzeit "auf Hochdruck" in Frankfurt und Umgebung nach einem passenden Ort und könne sich sogar vorstellen, ein Haus zu kaufen. Aber nur "wenn es richtig passt".