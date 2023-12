Stars Dua Lipa: Beziehung mit Romain zu Ende

Dua Lipa at the Variety Power of Women Los Angeles Nov 2023 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.12.2023, 16:00 Uhr

Dua Lipa hat sich von dem Filmemacher Romain Gavras getrennt.

Die 28-jährige Popsängerin und der 42-jährige Regisseur wurden im Februar zum ersten Mal miteinander in Verbindung gebracht, aber nur wenige Monate später haben sie ihre Romanze schon wieder beendet.

Ein Insider verriet der ‚Sun on Sunday‘-Kolumne ‚Bizarre‘: „Dua und Romain sind nach einem Sommer der Liebe getrennte Wege gegangen. Sie hat Scheuklappen auf, wenn es um ihre Karriere geht, und das Paar beendete die Beziehung, bevor die Dinge bitter werden konnten. Romain hielt Dua für einen Workaholic, aber sie hat nicht vor, für irgendetwas oder irgendjemanden langsamer zu werden.“ In der Zwischenzeit behauptete Dua zuvor, dass sie „so viel“ über sich selbst gelernt habe, als sie nach der Trennung von Anwar Hadid im Jahr 2021 Single war. Im ‚Check In‘-Podcast sagte sie: „Ich denke, man lernt so viel über sich selbst. Ich denke, viele Menschen wünschen sich ihr Single-Dasein weg, um nach jemand anderem zu suchen, aber ich denke, der Sinn dieser Zeit, diese Zeit allein zu verbringen, besteht darin, wirklich herauszufinden, was man braucht und wer man in der Stille ist und wer man ohne jemanden ist.“