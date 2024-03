Wie eine düstere Disney-Prinzessin Dua Lipa strahlt in einem schwarzen Latexkleid bei den Brit Awards

Dua Lipa auf dem roten Teppich der Brit Awards. (mia/spot)

SpotOn News | 03.03.2024, 10:33 Uhr

In einem enganliegenden, schwarzen Latexkleid stahl Dua Lipa bei den Brit Awards die Show. Von diesem Auftritt lenkte auch kein Mann ab - trotz aller Gerüchte.

Dua Lipa (28) hat sich bei den Brit Awards mit einem besonderen Kleid hervorgetan: Auf dem roten – in dem Fall schwarzen – Teppich der Veranstaltung in der Londoner O2 Arena erschien sie am Samstagabend in einem langen, schwarzen Latexkleid.

Video News

Das hautenge Maxi-Kleid mit zwei Riemen, die von den Schultern zu einem tiefen Ausschnitt führten, schmiegte sich an Po und Taille perfekt an ihren Oberkörper, fächerte sich in Beinhöhe wieder auf und zog sogar eine dezente Schleppe hinter sich. Eine düstere Disney-Königin hätte es nicht besser tragen können.

Von diesem Kleid wollte die Sängerin offensichtlich nicht ablenken und gestaltete das restliche Styling zurückhaltend: Ihre rot gefärbten Haare trug sie schlicht offen, eine silberne Kette, ein silberner Armreif und dunkel lackierte Fingernägel machten den Look perfekt. Das Make-up legte den Fokus mit schwarzem Eyeliner auf ihre Augen.

Gerüchteküche: Dua Lipa erscheint ohne männliche Begleitung

Auch kein Mann lenkte von Dua Lipas Outfit ab – zuvor war gemunkelt worden, dass die Sängerin sich mit ihrem neuen Freund auf dem roten Teppich zeigen könnte. Wie "Page Six" im Januar erfahren haben will, soll sie angeblich mit dem Schauspieler Callum Turner (34) zusammen sein. Der Schauspieler ist bekannt aus den "Phantastische Tierwesen"-Filmen oder der jüngst erschienen Apple TV+-Serie "Masters of the Air". Die Gerüchte um eine Beziehung der beiden bleiben damit weiterhin unbestätigt – die Künstlerin erschien ohne männliche Begleitung.

Ihren Preis feierte die Sängerin mit Sicherheit trotzdem nicht alleine: Sie wurde zum besten Pop Act gekürt. Damit hat sie nun insgesamt sieben Brit Awards in ihrer Karriere gewonnen: 2021 für das britische Album des Jahres und als beste Solo-Künstlerin Großbritanniens. 2019 wurde ihr Song "One Kiss" mit Calvin Harris (40) zur besten britischen Single gekürt. 2018 war sie der beste britische Breakthrough Act sowie beste Solo-Künstlerin des Landes.