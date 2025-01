Neue Ausgaben angekündigt „Dünentod“-Krimireihe: Pia Barucki verlässt das Team nach siebtem Fall

Tjark Wolf (Hendrik Duryn) und Femke Folkmer (Pia Barucki) sind nur noch zwei Mal als Duo zu sehen. (jom/spot)

SpotOn News | 08.01.2025, 15:56 Uhr

Die RTL-Krimireihe "Dünentod" hat einen Weggang zu verzeichnen. Pia Barucki wird sich als Hauptkommissarin Femke Folkmer verabschieden. Doch zwei Auftritte ihrer Rolle stehen noch bevor.

RTL hat zwei neue Folgen von "Dünentod – Ein Nordsee-Krimi" angekündigt. Gleichzeitig wurde auch ein Abschied bekanntgegeben. Nach den beiden neuen Filmen wird Pia Barucki (34) als Hauptkommissarin Femke Folkmer die Reihe verlassen.

Die Rolle habe "mit ihrer etwas spröden, aber scharfsinnigen und kämpferischen Art" ihr Herz erobert, erklärt Barucki in einem Statement. "Und ich habe es geliebt, sie drei Jahre lang verkörpern zu dürfen. Ich bedanke mich bei unseren treuen Zuschauerinnen und Zuschauern, die so wohlwollend diese neue Reihe und uns als Ensemble aufgenommen haben." Ebenso gehe ihr Dank an den Sender, die Produktionsfirma und ihre Kolleginnen und Kollegen. Laut RTL will sich die Schauspielerin "neuen Herausforderungen stellen".

Zwei neue "Dünentod"-Filme

Doch zunächst ist sie am 11. und 18. Februar noch in zwei neuen "Dünentod"-Ausgaben und in ihrem sechsten und siebten Einsatz neben Hendrik Duryn (57) alias Hauptkommissar Tjark Wolf zu sehen (jeweils um 20:15 Uhr bei RTL, eine Woche vorab auf RTL+). Über die beiden neuen Filme, die erneut auf der "Dünen"-Buchreihe von Sven Koch basieren, sind bereits Details zur Handlung bekannt.

In "Schatten der Vergangenheit" (Romanvorlage: "Dünenblut") müssen die beiden Hauptkommissare in zwei Mordfällen ermitteln. Nicht nur die Tatwaffe gleicht sich, der Täter nummeriert die Toten in SMS-Nachrichten, die er an Wolf verschickt. Das Team muss das Rätsel um die Botschaften lösen. In "Tödliche Geheimnisse" (Romanvorlage: "Dünensturm") geht es um einen Mord eines zunächst Unbekannten. Femke Folkmer erkennt in ihm jedoch einen alten Freund aus Jugendtagen. Sein Tod, der offenbar im Zusammenhang mit einem nicht gemeldeten Einbruch steht, führt die Ermittler in die bessere Gesellschaft der kleinen Gemeinde Bülkersiehl.

In weiteren Rollen sind erneut Florian Panzner (48) als Tjarks Vorgesetzter Hauke Berndsten oder Yasemin Cetinkaya (36) als erfahrene Ermittlerin Ceylan Özer zu sehen. In Episodenrollen sind dieses Mal unter anderem Banafshe Hourmazdi (geb. 1990) oder Johann von Bülow (52) dabei.

Der Abschied von Pia Barucki wirkt sich nicht auf die Zukunft der Krimireihe aus. Die Fortsetzung von "Dünentod" ist laut RTL "beschlossene Sache".