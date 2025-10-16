Stars Duffer-Brüder: Keine konkreten Zukunftspläne nach ‚Stranger Things‘

Duffer Brothers Ross and Matt at Netflix and Variety Storytellers event in LA - Getty - June 2022 BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.10.2025, 11:00 Uhr

Die Duffer-Brüder haben während der Dreharbeiten zur letzten Staffel von Stranger Things „ganz aufgehört, über die Zukunft nachzudenken“.

Die Brüder Matt und Ross, die die erfolgreiche Science-Fiction-Horror-Serie von Netflix geschaffen haben, bereiten sich darauf vor, sich mit der fünften und letzten Staffel, die nächsten Monat startet, von der langjährigen Serie zu verabschieden. Und sie gaben zu, dass sie noch nicht viel darüber nachgedacht haben, wie es weitergehen soll, da sie gerade einen neuen Vertrag mit Paramount abgeschlossen haben.

Matt sagte gegenüber ‚Variety‘: „Ich konnte nicht mehr darüber nachdenken, weil wir gerade wieder mit der Arbeit an ‚Stranger Things‘ beschäftigt sind. Ich habe tatsächlich aufgehört, überhaupt über die Zukunft nachzudenken.“ Ross fügte hinzu: „Wir haben 10 Jahre damit verbracht. Wir versuchen, 100 % unserer Energie darauf zu verwenden, sicherzustellen, dass wir dieses Projekt zu Ende bringen. Daher denken wir momentan an nichts anderes.“ Sein Bruder witzelte: „Überhaupt nicht. Hoffentlich liest Paramount das hier nicht.“

Es gibt auch Pläne für ein Spin-off von ‚Stranger Things‘, und obwohl die Duffers „kreativ stark involviert“ sein werden, werden sie nicht als Showrunner mit dem gleichen Druck fungieren. Ross erklärte: „Wir werden hoffentlich in der Zwischenzeit etwas Neues schreiben und inszenieren und dabei helfen, es voranzubringen.“ Sie wissen noch nicht, was ihr nächstes großes Projekt sein wird, aber die Brüder spielten die Idee herunter, sich mit einem der bestehenden Projekte von Paramount wie ‚Star Trek‘, ‚Transformers‘ oder den neu erworbenen Rechten an der ‚Call of Duty‘-Franchise zu befassen.