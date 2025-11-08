Stars Duffer-Brüder: ‚Stranger Things‘-Hauptcast wird nicht in Spin-off-Shows zurückehren

Duffer Brothers - Matt and Ross Duffer - at Stranger Things season three screening - Photoshot - 2019 BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.11.2025, 09:58 Uhr

Die Serienschöpfer pochen darauf, dass Staffel fünf das Ende der Serie bedeutet.

Die Duffer-Brüder haben kein Interesse daran, die zentralen Figuren aus ‚Stranger Things‘ in Zukunft erneut aufzugreifen.

Matt und Ross Duffer – die Schöpfer der Netflix-Science-Fiction-Serie – haben erneut betont, dass die kommende fünfte Staffel wirklich das Ende sei. Etwaige Spin-offs müssten völlig eigenständig funktionieren – ohne Auftritte der ursprünglichen Schauspieler.

Ross erklärte gegenüber dem ‚SFX Magazine‘: „Das hier ist wirklich das Ende der Geschichte von Eleven, Mike, Lucas, Dustin, Steve und all diesen Figuren – und von Hawkins ganz allgemein. Man will nicht in 20 Jahren etwas machen, bei dem eine Gruppe sagt: ‚Oh, wir müssen Mike zurückholen, der wusste, wie man damit umgeht!'“

Daran hätten die beiden Regisseure kein Interesse. „Wir wollen wirklich, dass dies das Ende dieser Geschichte ist – das Ende dieser Reise für diese Charaktere“, stellte Ross klar. „Wir achten sehr darauf, dass nichts, was wir jetzt tun, dem in die Quere kommt.“

Matt stimmte zu, witzelte aber, dass sie die ‚Stranger Things‘-Stars aus finanziellen Gründen vielleicht doch zurückholen würden. „Ich habe immer gescherzt, dass wir in 20 Jahren, wenn unsere Karrieren völlig im Eimer sind und wir Geld brauchen, einfach zurückkriechen können – so nach dem Motto: ‚Ein neuer Riss hat sich im Upside Down geöffnet!'“, sagte er. „Aber nein – wir haben alles gesagt, was wir über diese Figuren und das Upside Down sagen wollten. Es gibt wirklich nichts mehr, das sich zu erkunden lohnt.“ Der Drehbuchautor betonte: „Das Buch ist geschlossen – und das Ende wäre kaum wirkungsvoll, wenn wir es einen Spalt offen ließen für irgendeine Fortsetzung.“