"Schmerzen hörten nicht auf" Duschen war unmöglich! Christina Applegate über schweren MS-Schub

Schauspielerin Christina Applegate machte die Multiple-Sklerose-Diagnose 2021 öffentlich. (ili/spot)

SpotOn News | 03.04.2024, 12:21 Uhr

Schauspielerin Christina Applegate kämpft mit ihrer Multiple-Sklerose-Erkrankung. Zu den bisher schwierigsten Erfahrungen zählen Schlafstörungen. Außerdem konnte sie wegen Beinschmerzen wochenlang nicht duschen.

Schauspielerin Christina Applegate (52) schildert in einem Podcast einen besonders schweren Multiple-Sklerose-Schub. Ihre Beine schmerzten dabei so sehr, dass sie nicht in der Lage war, zu gehen oder zu duschen. "Meine Beine waren noch nie so schlecht", sagt die Schauspielerin in der neuesten Folge des "MeSsy"-Podcasts von ihr und Jamie-Lynn Sigler. "Die Beine sind einfach fertig. Ich kriege sie nicht mehr durchblutet. Sie hören nicht auf, weh zu tun", fügt sie hinzu.

"Ich habe seit drei Wochen nicht mehr geduscht"

Die Episode war bereits "vor Monaten" aufgezeichnet und am Dienstag veröffentlicht worden. Zum Zeitpunkt der Podcast-Aufnahme konnte Applegate demnach nicht ins Bad gehen, ohne das Gefühl zu haben, hinzufallen. Sie spricht von einem "wahnsinnigen Kribbeln von ihrem Hintern abwärts". "Ich habe seit drei Wochen nicht mehr geduscht, weil ich in meiner Dusche nicht stehen kann. Ich kann auf gar keinen Fall in meiner Dusche stehen", fügt sie hinzu.

Die "Bad Moms"-Darstellerin, die im Jahr 2021 enthüllte, dass bei ihr MS diagnostiziert worden ist, legt aber auch eine Art Galgenhumor an den Tag: Sie habe ihre 13-jährige Tochter Sadie an ihren Achselhöhlen schnüffeln lassen, "nur um sie zum Erbrechen zu bringen", witzelt Applegate.

"Ich habe 24 Stunden lang nicht geschlafen"

Die Schauspielerin erzählt im Podcast außerdem, dass sie in dieser Zeit nicht schlafen konnte, da sich ihre MS-Symptome auf ihre Augen auswirkten. "Ich habe 24 Stunden lang nicht geschlafen, weil mein Auge etwas Seltsames macht. Jedes Mal, wenn ich mein Auge schließe, um zu schlafen, beginnt mein rechtes Auge, sich zu bewegen", sagt sie und fügt hinzu, sie sei "besorgt", weil sie von ihrem Arzt keine Rückmeldung zu den Symptomen erhalten habe.

Ein Sprecher des US-Stars bestätigte indes dem "People"-Magazin, dass die jüngste Podcast-Episode der Schauspielerin "vor Monaten" aufgenommen worden sei und Applegate die Schubphase hinter sich habe. Unklar ist jedoch, ob sie den Podcast aufgenommen hat, bevor oder nachdem sie bei den Emmys 2024 im Januar mit einem Stock gesehen wurde.

"Ich habe 30 Veränderungen in meinem Gehirn"

Seit der Bekanntgabe ihrer Diagnose spricht Applegate offen über ihren Kampf mit der Krankheit und bezeichnet sie als das Schlimmste, was ihr in ihrem ganzen Leben passiert ist.

"Ich habe 30 Veränderungen in meinem Gehirn", sagte sie im März in Dax Shepards (49) "Armchair Expert"-Podcast. "Die größte ist hinter meinem rechten Auge, deshalb tut mein rechtes Auge sehr weh." Weiter berichtete die Schauspielerin, die als Kelly Bundy in der Fernsehserie "Eine schrecklich nette Familie" (1987-1997) berühmt wurde: "Meine Hand fängt an, komisch zu werden, und dann bekomme ich manchmal ein krampfartiges Gefühl in meinem Gehirn."

Anfang des Monats gab Applegate außerdem zu, dass sie Windeln tragen muss, da die Autoimmunkrankheit dazu führen kann, dass man "in die Hose pinkelt".