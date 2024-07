Es gibt einen neuen Mann in ihrem Leben „Großes Risiko zu scheitern“: Selma Blair schließt Hochzeit aus

SpotOn News | 17.07.2024, 22:42 Uhr

Die Schauspielerin Selma Blair lebt seit vielen Jahren mit der Diagnose Multiple Sklerose. Jetzt hat sie mit 52 Jahren eine neue Liebe gefunden. Nochmal heiraten möchte sie allerdings nicht.

2018 machte Schauspielerin Selma Blair (52) öffentlich, dass sie an Multiple Sklerose (MS) leidet. Seitdem geht sie offen mit ihrer Erkrankung um. In einem neuen Interview mit dem Magazin "Us Weekly" spricht sie nun darüber, wie ihr die Diagnose dabei geholfen hat, glücklicher zu werden. Und verrät außerdem, dass es einen neuen Mann in ihrem Leben gibt.

"Sobald ich wusste, dass ich MS habe – und ich hatte es schon eine ganze Weile – machten die Dinge so viel mehr Sinn. Ich wurde tatsächlich glücklicher", blickt Blair zurück. "Jahrelang hatte ich diese Zuckungen und Krämpfe und ich habe versucht, sie zu unterdrücken und mich weiter zu bewegen oder übermäßig viel Alkohol zu trinken, um große Anfälle zu verhindern, von denen ich dachte, sie seien psychisch bedingt."

Alkoholkonsum, um nicht zu stottern

Bevor sie die Diagnose erhalten habe, habe die "Eiskalte Engel"-Darstellerin gedacht, sie sei innerlich sehr gebrochen. "Ich wusste nicht, dass ich nicht kaputt war und dass ich einen Hirngewebeschaden hatte." Sie habe viele Jahre lang eine Lüge gelebt, weil sie nicht gewusst habe, dass sie krank sei. "Ich habe mir eingeredet dieses dramatische, seltsame Mädchen zu sein, das Alkohol brauchte, um nicht zu stottern. Ich hätte freundlicher zu mir sein können."

Ihr sei mit der Diagnose bewusst geworden, dass es vielen anderen erkrankten Menschen ähnlich gehe. "Mit der Diagnose ehrlich umzugehen und mich zu outen, hat mein Leben wirklich bereichert." Es mache sie glücklich, anderen Menschen Hoffnung zu geben.

Jahrelang habe sie aufgrund ihrer unerkannten Erkrankung auch Alkoholprobleme gehabt. Seit 2016 ist Selma Blair jedoch nüchtern. "Ohne nüchtern zu sein, wäre ich nicht in der Lage gewesen, die Diagnose MS zu bekommen." Sie habe inzwischen eine "sehr kleine Gruppe von Menschen", auf die sie sich immer verlassen könne. "Eine von ihnen ist [die Schauspielerin] Jaime King. Sie ist meine beste Freundin", so Selma Blair.

Es gibt einen neuen Mann in ihrem Leben

Außerdem habe sie einen neuen Partner an ihrer Seite: "Er ist nicht im Filmgeschäft, obwohl er früher produziert hat. Ich wollte einen Mann aus dem Mittleren Westen und ich habe einen echten Mann aus dem Mittleren Westen gefunden." Sie sei der Meinung, dass es für Beziehungen am besten sei, sie aus der Öffentlichkeit zu halten. "Niemand möchte sich gerne einer Prüfung aussetzen. Aber ja, es ist möglich, mit 52 Jahren die Liebe zu finden."

Heiraten will Selma Blair nicht mehr

Eine Hochzeit schließt sie allerdings aus: "Wenn man als Mutter alles unter einen Hut bringen will, wenn man eine Karriere aufbauen will und herausfinden will, wann man seine Blutbehandlungen bekommt – da bleibt ein Freund schnell auf der Strecke. Deshalb würde ich auch nie heiraten wollen. Das ist ein großes Risiko zu scheitern."

Von 2004 bis 2006 war Selma Blair mit dem US-amerikanischen Musiker, Schauspieler und Autor Ahmet Zappa (50) verheiratet. Aus ihrer Beziehung mit dem Modedesigner Jason Bleick (54) stammt ihr Sohn Arthur (*2011).