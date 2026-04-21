Stars Dylan Sprouse und Barbara Palvin nehmen Eindringlings-Schreck mit Humor

Barbara Palvin and Dylan Sprouse- March 2022 - Vanity Fair OScars Party - LA - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.04.2026, 11:00 Uhr

Dylan Sprouse und seine Frau Barbara Palvin nehmen die Sache mit Humor, nachdem es in ihrem Haus zu einer Konfrontation mit einem mutmaßlichen Eindringling gekommen war.

Der Schauspieler soll einen Eindringling überwältigt und mit einer Waffe in Schach gehalten haben, während die Polizei am Freitag (17.04.26) zu ihrem Haus in den Hollywood Hills in Los Angeles eilte – und nun hat sich das Paar bei einem Auftritt bei der New Yorker Premiere von ‚Der Teufel trägt Prada 2‘ am Montag (20. April) zu dem Vorfall geäußert – und betont, dass sie versuchen, darüber zu lachen.

Auf die Frage nach der Konfrontation sagte Palvin gegenüber ‚E! News‘: „Wir gehen mit dem Trauma mit Witzen und Spaß um.“ Sprouse fügte hinzu: „Ich fand es lustig … Ich bin wirklich – das ist eigentlich zu meinem Nachteil – aber ich bin generell kein Typ, der sagt ‚das ist zu früh‘. Wir lachen über Dinge, sobald sie passieren … Man muss im Leben Leichtigkeit haben. Und zum Glück wurde niemand verletzt, und es gab keine weitere Gewalt als das, was passiert ist, also ist alles in Ordnung.“

Die Rettungskräfte wurden am Freitag (17. April) gegen 00:30 Uhr zum Haus des Paares gerufen, nachdem ein versuchter Einbruch gemeldet worden war, und die Polizei nahm einen Mann am Tatort fest. Insider berichteten TMZ, dass Dylan den mutmaßlichen Eindringling gestellt und festgehalten habe, bis die Polizei eintraf. Den Beamten wurde mitgeteilt, der 33-jährige Schauspieler habe eine Waffe gehabt und den Mann damit bedroht, bevor er ihn überwältigte.

Laut Insidern aus Polizeikreisen handelte es sich bei dem Vorfall eher um unbefugtes Betreten als um einen versuchten Einbruch. Der Mann soll es nicht geschafft haben, tatsächlich ins Haus von Dylan und Barbara zu gelangen. Dennoch wollten die beiden offenbar nicht, dass er allein wegen Hausfriedensbruchs festgenommen wird. Die Einsatzkräfte des LAPD nahmen den Verdächtigen schließlich aus einem anderen Grund fest: Gegen ihn lagen bereits offene Haftbefehle vor. Der Mann wurde als „unheimlich“ beschrieben.

Sprouse und Palvin (32) lernten sich 2018 auf einer Party kennen und heirateten 2023.