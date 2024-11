Musik Ed Sheeran: Er erteilte ‚Band Aid 40‘ eine Absage

Ed Sheeran - 2024 BottleRock Napa Valley - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.11.2024, 16:00 Uhr

Ed Sheeran hat behauptet, er habe nicht seine Zustimmung gegeben, dass seine Stimme auf der neuen Veröffentlichung von ‚Band Aid 40‘ verwendet werden darf.

Der ‚Shape of You‘-Hitmacher nahm seinen Part ursprünglich für die Veröffentlichung des festlichen Charity-Klassikers ‚Do They Know It‘s Christmas?‘ von Band Aid 30 im Jahr 2014 auf. Anlässlich des 40-jährigen Jubiläums des Original-Hits – der 1984 veröffentlicht wurde, um Geld zu sammeln und auf die Hungersnot in Afrika aufmerksam zu machen, und von Bob Geldof und Midge Ure angeführt wurde – wurde nun der ‚2024 Ultimate Mix‘ angekündigt, bei dem Künstler, die auf dem Original und der 2014er-Version erschienen sind, zusammen singen.

Ed, der den Track mit Sting singt, hat inzwischen aber behauptet, dass er nicht unterschrieben habe, dass seine Vocals für den Remix verwendet werden dürfen. Er erklärt, warum ihm die „Erzählung“ rund um den Song ein Jahrzehnt später nicht gefalle, indem er einen Beitrag des ghanaisch-englischen Stars Fuse ODG erneut teilte. Er postete in seiner Instagram-Story: „Meine Zustimmung wurde bei dieser neuen ‚Band Aid 40‘-Veröffentlichung nicht eingeholt und wenn ich die Wahl gehabt hätte, hätte ich die Verwendung meiner Stimme respektvoll abgelehnt. Ein Jahrzehnt später hat sich mein Verständnis der damit verbundenen Erzählung geändert, was [Fuse ODG] eloquent erklärt. Das ist nur meine persönliche Haltung. Ich hoffe, dass es eine zukunftsweisende ist. Liebe an alle.“

Rapper Fuse weigerte sich 2014, der Supergroup beizutreten, zu der auch One Direction, Sam Smith und Ellie Goulding sowie der ursprüngliche Mitwirkende Bono gehörten. Er beschuldigte den Song, „den Kontinent Billionen zu kosten“, indem er sein „Wirtschaftswachstum, seinen Tourismus und seine Investitionen“ mit seinen „entmenschlichenden Bildern“ ersticke. In Fuses Post hieß es: „Wir wissen, dass Weihnachten ist. Vor zehn Jahren habe ich mich geweigert, an Band Aid teilzunehmen, weil ich den Schaden erkannte, den solche Initiativen Afrika zufügen. Während sie Sympathien und Spenden generieren können, halten sie schädliche Stereotypen aufrecht, die Afrikas Wirtschaftswachstum, Tourismus und Investitionen ersticken, den Kontinent letztendlich Billionen kosten und seine Würde, seinen Stolz und seine Identität zerstören. Durch die Präsentation entmenschlichender Bilder schüren diese Initiativen eher Mitleid als Partnerschaft, die von sinnvollem Engagement abhält.“

Der ‚Ultimate Mix‘ wird am 25. November zum Streamen verfügbar sein und die BBC veröffentlicht am 29. November auch den Dokumentarfilm ‚The Making of Do They Know It‘s Christmas‘ auf BBC Four. Fuse forderte seine Follower auf, wiederum den Sender aufzufordern, den Film aus dem Programm zu nehmen, indem er @BBC markierte und Eds Beitrag erneut teilte.