Musik Ed Sheeran: Spontanes Konzert in einer Grundschule

Ed Sheeran at The Darkness gig Dec 9 2023 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.05.2024, 10:00 Uhr

Ed Sheeran überraschte Schüler einer Grundschule in Brighton, indem er bei ihrer Versammlung auftrat.

Der Grammy-Gewinner war letzte Woche ein besonderer Gast an der Fairlight Primary and Nursery School in East Sussex, wo er ein Akustik-Set mit drei Songs aufführte, darunter den Mega-Hit ‚Perfect‘, bevor er eine motivierende Frage-Antwort-Runde mit den Schülern führte. Der Musiker spendete der Schule auch mehrere seiner Gitarren.

Der Besuch wurde von Create Music organisiert – dem Musikzentrum für Brighton and Hove und East Sussex – das „Leben verändert, indem es Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen das lebenslange Geschenk der Musik gibt“. Die Fotografin Sadie Avard hielt das Überraschungsereignis fest und teilte auf Instagram mit: „Ich kneife mich immer noch als neue Fotografin in der Branche, dass das gestern wirklich passiert ist! Ich hatte so eine surreale Gelegenheit, @teddysphotos während seines Besuchs an der Fairlight Primary School zu treffen und zu fotografieren.“

Der 33-jährige Superstar sprach auch mit den Schülern und gab Kindern, die die Schule nicht mögen, einige weise Ratschläge. Avard fügte hinzu: „Seine Hauptbotschaft war, sich von der Schule nicht desillusionieren zu lassen, wenn man nicht ganz den Erwartungen des akademischen Lebens entspricht. Lass dich nicht davon abhalten, die Dinge zu verfolgen, die du liebst, und sie zu deiner Karriere zu machen. Inspiration von anderen in der Branche zu finden und noch härter als sie zu arbeiten, um der Beste zu werden.“

Peter Chivers, Direktor von Create Music, sagte: „Ed teilt unsere Überzeugung, dass Leben durch die Kraft der Musik verändert werden können. Wir sind so dankbar für seine Unterstützung und für die großzügige Spende von Instrumenten, um anderen angehenden Musikern auf ihrem Weg zu helfen.“ Der Chartstürmer setzt sich leidenschaftlich für die Unterstützung junger Menschen und ihrer kreativen Ausbildung ein und hat bereits zuvor eine Million Pfund an die Kunstabteilung seiner alten Schule gespendet. Ed hat zuvor auch finanzielle Unterstützung für Fotografie und Computerstudium an seiner alten Schule angeboten, eine Grundschule mit Musikausrüstung versorgt und Stipendien für Familien finanziert, die sich die Gebühren nicht leisten können.