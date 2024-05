Am Sheffield College Ed Sheeran überrascht Musikstudenten mit Akustik-Perfomance

17.05.2024

Diesen Tag werden die Musikstudenten am Sheffield College wohl nicht so schnell vergessen. Am 16. Mai tauchte Weltstar Ed Sheeran spontan zu einem Gig auf.

Ed Sheeran (33) hat Musikstudenten im englischen Sheffield eine ganz besondere Überraschung beschert. Am 16. Mai erschien der Sänger plötzlich im Schauspiel- und Musiktheater des Sheffield Colleges, als ein Schüler gerade Sheerans Hit "Shape Of You" vortrug. Das berichtet unter anderem die "BBC".

Sehr zur Überraschung der Studenten betrat Sheeran die Bühne und performte den Song selbst, ebenso wie seine Single "Castle On The Hill". Dann griff er zur Akustikgitarre und improvisierte mit den angehenden Musikern, die dazu unter anderem rappten. Anschließend unterhielt der Weltstar sich demnach mit den Schülerinnen und Schülern über ihre Berufswünsche und beantwortete Fragen zur Musikbranche.

Angela Foulkes, die Geschäftsführerin und Rektorin des Sheffield College, sagte, es sei "fantastisch", Ed Sheeran in der Einrichtung begrüßen zu dürfen. "Es kommt nicht jeden Tag vor, dass ein weltbekannter Singer-Songwriter vorbeikommt, um sein Talent, sein Wissen und seine Erfahrung mit den Schülern zu teilen und ihnen zu helfen, in ihrer Karriere weiterzukommen", schwärmte sie.

Ed Sheeran ist auf besonderer Mission

Aktuell besucht Ed Sheeran mehrere Bildungseinrichtungen in seiner britischen Heimat, um den Schülern Musik näherzubringen. Am 10. Mai war er beispielsweise an der Fairlight Primary and Nursey School in Brighton zu Gast. Auch hier überraschte er die Grundschüler im Musikunterricht mit einer kleinen Performance und spendete danach fünf seiner Gitarren. Über diesen Überraschungsgig hatte ebenfalls die "BBC" berichtet.

Ed Sheeran hat über 150 Millionen Tonträger verkauft. Seinen Durchbruch feierte der einstige Straßenmusiker 2011 mit seinem Song "The A Team ". Im September 2023 erschien mit "Autumn Variations" sein siebtes Studioalbum.