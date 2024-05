Grand Prix am Sonntag Ed Sheeran und mehr: Starrummel bei Formel 1 in Miami

Ed Sheeran und Kendall Jenner zeigten sich bei der Formel 1 in Miami. (jom/spot)

SpotOn News | 05.05.2024, 16:34 Uhr

In Miami ist die Promidichte derzeit besonders hoch. Das Formel-1-Rennen in Florida hat am Wochenende bereits zahlreiche Stars aus unterschiedlichsten Branchen angelockt.

Der Große Preis von Miami lockt am Wochenende nicht nur reine Sportfans nach Florida. Auch einige Promis wollen sich das Formel-1-Event nicht entgehen lassen und zeigten sich an der Strecke oder bei Veranstaltungen rund um das Rennen. Einen Eindruck vor Ort machte sich unter anderem der britische Popstar Ed Sheeran (33).

Musiker erlebt Rennstrecke hautnah

Er blickte unter anderem bei Red Bull hinter die Kulissen. Der Sänger durfte zudem eine rasante Spritztour mit dem britischen Rennfahrer George Russell (26) unternehmen, wie er bei Instagram zeigt. Die Geschwindigkeiten nahmen den Musiker sichtlich mit und er zeigte sich beeindruckt davon, dass sich die Rennfahrer diesen fast täglich aussetzten.

Zu den weiteren Celebrity-Gästen in Miami zählten bisher unter anderem Rapper Ludacris (46), der auch ein Konzert in der Stadt gab, NFL-Star Patrick Mahomes (28) mit Ehefrau Brittany (28), Model Kendall Jenner (28) oder Sängerin Camila Cabello (27).

Der Große Preis von Miami 2024 findet am 5. Mai (22 Uhr) auf dem Miami International Autodrome statt. Max Verstappen (26) konnte sich bereits über Erfolge freuen. Im Sprint setzte er sich am Samstag durch, am Abend holte er sich im Samstags-Qualifying auch die Pole Position für das Rennen am Sonntag.