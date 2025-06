Stars Ed Sheeran verrät, warum er seine Kinder vom Rampenlicht fernhält

Ed Sheeran - 2024 BottleRock Napa Valley - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.06.2025, 09:00 Uhr

Ed Sheeran ist „sehr, sehr privat“, wenn es um seine Kinder geht.

Der 34-jährige Popstar gibt zu, dass es schwierig ist, eine Familie großzuziehen, während man in der Öffentlichkeit steht.

Ed, der mit seiner Frau Cherry Seaborn die Töchter Lyra (4) und Jupiter (2) hat, sagte im ‚The Louis Theroux’-Podcast: „Ich bin sehr, sehr zurückhaltend, was das Image meiner Kinder angeht … Ich kann sie nicht in Zoos oder Parks mitnehmen, ohne dass jemand versucht, sie zu filmen. Es gibt Zeiten, in denen ich den normalen Teilen des Lebens nachtrauere und mir wünsche, ich könnte mein Kind in einem öffentlichen Park auf eine Schaukel setzen, ohne dass es seltsam wäre, weißt du?“

Trotz seiner Bemühungen gibt Ed zu, dass es unmöglich ist, seine Kinder die ganze Zeit vor dem Ruhm zu schützen. Der preisgekrönte Star zieht es vor, aus Gründen des Umweltschutzes kommerzielle Flüge zu nehmen, räumt aber ein, dass dies zu Problemen führen kann. „Wir sind letztes Jahr mit Ryanair von einem Konzert in Italien zurückgeflogen, aber alle meine Fans, die bei dem Konzert waren, flogen zurück! Ich mag die Umwelt, ich mag Bäume. Ich würde es schwer rechtfertigen können. Keiner ist perfekt. Wenn wir intensive Promo-Touren machen, wird es das eine oder andere Mal vorkommen, dass wir [einen Privatjet] nehmen“, so Ed.