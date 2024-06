Stars Eddie Murphy: ‘Beverly Hills Cop’ war Meilenstein in Hollywood

Eddie Murphy - premier Dolemite Is My Name 2019 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 25.06.2024, 10:00 Uhr

Eddie Murphy ist der Meinung, dass ‘Beverly Hills Cop‘ einen Wendepunkt für das Filmgeschäft darstellt.

Der 63-jährige Schauspieler spielte in der Action-Komödie von 1984 den smarten Detektiv Axel Foley, und Eddie glaubt, dass der Film ein Meilenstein für Hollywood war.

Im Gespräch mit ‚Extra‘ erklärte Eddie: „Vor ‚Beverly Hills Cop‘ gab es noch nie einen Film mit einem Schwarzen in der Hauptrolle, der auf der ganzen Welt erfolgreich war. Selbst heute noch, wenn Schwarze, wir, Filme machen, funktionieren sie meistens in den USA und außerhalb des Landes nicht.“ Eddie meint, dass sein Erfolg den Weg für Leute wie Will Smith und Dwayne „The Rock“ Johnson geebnet hat. Murphy fügte hinzu: „‚Beverly Hills Cop‘ hat damit angefangen, auf der ganzen Welt – daher kommen Will und The Rock, sie machen es jetzt, aber ‚Beverly Hills Cop‘ ist der erste, der es gemacht hat.“

Der Darsteller hat in seiner Karriere große Erfolge gefeiert. Doch wenn er ins Ausland reist, ist er immer noch am besten für seine Rolle des Axel in den ‚Beverly Hills Cop‘-Filmen bekannt. Der Schauspieler, der die Rolle für ‚Beverly Hills Cop: Axel F‘ wieder aufgenommen hat, sagte kürzlich gegenüber ‚Today‘: „Beverly Hills Cop‘ war mein erster Film, in dem ich die Hauptrolle gespielt habe. Wenn ich nach Übersee reise, nennen sie mich Axel Foley.“ Eddie lobte Axel zudem als „Jedermann“ und glaubt, dass die Fans seine sympathische Persönlichkeit lieben.