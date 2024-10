Film Eddie Redmayne: Ist ‚Fantastische Tierwesen‘ schon vorbei?

Eddie Redmayne attends the New York premiere of The Day Of The Jackal - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 30.10.2024

Eddie Redmayne glaubt, dass er „wahrscheinlich“ mit seiner Rolle als Newt Scamander fertig ist.

Der 42-jährige Schauspieler spielte den Magizoologen zuletzt in ‚Phantastische Tierwesen: Die Geheimnisse von Dumbledore‘ aus dem Jahr 2022, dem dritten Film der Serie, die ursprünglich mit fünf Filmen geplant war. Er hat nun aber zugegeben, dass er nicht glaubt, dass er die Rolle noch einmal spielen wird, obwohl er noch keine offizielle Bestätigung hat.

Auf die Frage, ob die Zuschauer Newt bereits das letzte Mal gesehen haben, sagte er gegenüber ‚ComicBook‘: „Ich denke, das haben sie wahrscheinlich. Das war eine sehr offene Antwort, aber ja. Und das ist alles, was ich weiß. Ich meine, man müsste mit den Leuten von Warner Bros. und J.K. Rowling sprechen, aber soweit ich weiß, war‘s das.“ Eddie verriet jedoch, dass die Fans „einen Blick darauf werfen könnten“, was Newt so macht, wenn das Universal Epic Universe des Universal Orlando Resorts nächstes Jahr eröffnet wird. Darin soll es einen Bereich geben, der der „Zauberwelt von Harry Potter“ gewidmet ist, einschließlich ‚Fantastische Tierwesen‘. Er fügte hinzu: „Ich denke, er wird vielleicht mit einem flüchtigen Blick in die Universal-Welt in Florida zurückkehren, die sie eröffnen und in der man einen Blick darauf werfen kann, was er in Paris vorhatte.“

Eddies Updates kommen, nachdem Regisseur David Yates, der bei allen drei Filmen sowie den letzten vier ‚Harry Potter‘-Filmen Regie führte, im letzten Jahr ebenfalls zugab, dass das Franchise „geparkt“ worden sei. David erzählte dem ‚Inside Total Film‘-Podcast: „Mit Beasts ist alles nur geparkt. Wir haben diese drei Filme gemacht, den letzten während einer Pandemie, und es hat enorm viel Spaß gemacht, aber es war hart. Wir haben tatsächlich gefilmt, als es noch keinen Impfstoff gab. Zum Glück wurde niemand krank, aber wir hatten die detailliertesten Protokolle. Wir sind alle so stolz darauf und als es in die Welt hinausging, mussten wir einfach innehalten und es ruhig angehen lassen.“ Der 61-jährige Filmemacher ist sich sicher, dass das Franchise eines Tages auf die Leinwände zurückkehren wird. Er fügte hinzu: „Ich bin mir sicher, dass wir irgendwann zurückkommen werden. Aber ja, ich habe nicht mit Jo gesprochen, ich habe nicht mit [Produzent] David Heyman gesprochen, ich habe nicht mit Warner Bros. gesprochen, wir machen nur eine Pause. Das ist ganz schön. Es ermöglicht mir, andere Dinge zu tun.“