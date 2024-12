"Werde keine heile Welt mehr vorspielen" Ehekrise bei Anna und Gerald Heiser: „Beziehung hat einen tiefen Riss“

Anna und Gerald Heiser bei einem Auftritt in Köln. (hub/spot)

SpotOn News | 06.12.2024, 08:54 Uhr

Anna Heiser will ihren Followern "keine heile Welt mehr vorspielen". Auf Instagram spricht die ehemalige "Bauer sucht Frau"-Teilnehmerin offen über ihre Eheprobleme.

Die Ehe der "Bauer sucht Frau"-Stars Anna (34) und Gerald (39) Heiser scheint in einer tiefen Krise zu stecken. Auf Instagram berichtet Anna Heiser offen von den Problemen des Paars. Sie erklärte in einem Post, der Satz "Wir sind dabei uns zu verlieren" schwirre seit Wochen in ihrem Kopf herum: "Es ist ein Satz, den ich mir nie hätte vorstellen können zu fühlen – und doch beschreibt er unsere Realität." Dazu teilte sie ein Foto mit ihrem Ehemann, auf dem sich die beiden küssen.

Anna Heiser, die auf Instagram 235.000 Follower hat, fügt in ihrem Beitrag hinzu: "Seit Jahren teile ich hier mein/unser Leben und werde keine heile Welt mehr vorspielen. Nein, Gerald und ich haben uns (noch) nicht getrennt, aber unsere Beziehung hat einen tiefen Riss." Weiter heißt es in ihrem Post, auf ihrem gemeinsamen Weg, einen Traum zu verwirklichen, "haben wir uns als Paar verloren. Wir haben es nicht mal gemerkt…" Die Liebe, die sie einst verbunden habe, werde von negativen Emotionen überschattet, so Heiser. Der enorme Druck, der auf ihnen laste, "erlischt jegliche Gefühle. Es fällt schwer, all das einzugestehen, es zu akzeptieren. Doch nur, wenn wir nicht länger die Augen vor der Realität verschließen, haben wir eine Chance, das zurückzugewinnen, was uns einst verbunden hat".

Zum Schluss des Posts schreibt Anna Heiser: "Ob uns das gelingt, wird die Zeit zeigen. Am Ende gibt es nur zwei Wege: Entweder wir überwinden diese Krise gemeinsam und gehen gestärkt daraus hervor – oder unsere Wege trennen sich."

Anna und Gerald lernten sich 2017 bei "Bauer sucht Frau" kennen

Anna lernte ihren Mann Gerald Heiser in der RTL-Show "Bauer sucht Frau" kennen. Dort fand das Paar 2017, in der 13. Staffel der Sendung, zusammen. Gerald Heiser war damals der erste Teilnehmer in der Geschichte der Show aus Afrika. Die Hochzeit folgte 2018 in Polen und wenige Wochen später noch einmal in seiner Heimat Namibia.

Auf der namibischen Farm lebt das Ehepaar mit Sohn Leon, der Ende Januar 2021 zur Welt kam, und Töchterchen Alina, die Ende November 2022 geboren wurde. Anna Heiser hatte auf Instagram bereits berichtet, dass das Paar wirtschaftliche Probleme mit seiner Farm habe.