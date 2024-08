Stars Ehekrise? Rod Stewart äußerst sich zu Gerüchten

Bang Showbiz | 30.08.2024, 12:36 Uhr

Der britische Sänger nimmt auf Instagram Stellung zu den Spekulationen um seine Ehe.

Rod Stewart betont, dass es „absolut kein Zerwürfnis“ zwischen ihm und seiner Frau gibt.

Der ‚Maggie May‘-Rocker nahm am Donnerstag (29. August) Stellung zu den Gerüchten, wonach er und seine Partnerin Penny Lancaster wegen eines angeblichen Streits darüber, ob sie sich in den USA niederlassen sollten, eine schwierige Phase durchliefen.

Auf seinem Instagram-Account schrieb der 79-Jährige: „Wir wollten die Sache richtig stellen. Es gibt absolut keinen Streit zwischen Penny und mir und auch keine Meinungsverschiedenheiten darüber, wo wir wohnen sollten, ganz im Gegenteil. Wir sind vor einem Jahr dauerhaft zurück in unser geliebtes Großbritannien gezogen, haben aber das Glück, auch Häuser in verschiedenen Ländern zu haben, die wir gerne besuchen.“

Der Sänger fügte hinzu: „Ursprünglich hielten wir es für sinnvoll, unser Haus in L.A. zu verkaufen, aber nachdem ich in diesem Sommer eine wunderbare Zeit mit Familie und Freunden während meiner Residency in Las Vegas verbracht habe, wurde uns klar, dass es sinnvoll ist, unser Haus dort zu behalten.“

Abschließend stellte der Brite klar: „Penny und ich könnten nach 27 glorreichen Jahren nicht mehr ineinander verliebt sein. Bitte glaubt mir, dass es in unserer Ehe keine Disharmonie gibt.“ Der Sänger schloss seinen Post mit der Zeile: „Rod ‚ein sehr glücklicher Mann‘ Stewart“.