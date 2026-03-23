Stars Eigene Familie ist ihre größte Stütze: Loredana erhebt schwere Vorwürfe gegen die Wollnys

Die Wollnys - August 2027 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.03.2026, 15:00 Uhr

Der Streit innerhalb der Wollny-Familie eskaliert weiter: Loredana Wollny hat sich nun mit einem emotionalen Statement zu Wort gemeldet – und erhebt dabei indirekt schwere Vorwürfe gegen ihre eigene Familie.

Die 22-Jährige zeigt sich aktuell vor allem an der Seite ihres Mannes Servet Özbek und ihrer Kinder. Für sie scheint klar: Ihre eigene kleine Familie ist jetzt ihr wichtigster Halt. Mit der Großfamilie, aus der sie stammt, hat sie gebrochen.

In ihrer Instagram-Story teilt Loredana ein Familienfoto und schreibt dazu: „Auch wenn mir von klein auf immer wieder gesagt wurde, dass ich alleine nichts schaffen würde, glaube ich heute umso mehr daran, dass wir gemeinsam alles schaffen können.“ Wen sie mit diesem Vorwurf meint, lässt sie offen. Auffällig ist jedoch, dass sie zuvor allen Mitgliedern der Wollny-Familie – inklusive ihrer Mutter Silvia – auf Instagram entfolgt ist. Auch öffentlich stellt sie kürzlich in einem Live-Stream auf TikTok klar: „Ich habe aktuell zu keinem mehr Kontakt, Leute, aber möchte ich auch nicht.“

Stattdessen richtet sie ihren Fokus auf ihr neues Leben. „Mit euch an meiner Seite fühlt sich vieles leichter an. Ich bin einfach dankbar für uns und liebe euch über alles“, schreibt sie über ihren Mann und ihre Kinder auf Instagram.

Parallel dazu werden die Anschuldigungen gegen die Familie immer konkreter. In dem TikTok-Stream kündigt das Paar an, dass die Wahrheit ans Licht kommen werde. Besonders erschütternd: die Schilderungen rund um Tochter Aria. Laut Loredana habe sich das Baby mit Influenza infiziert, nachdem ein Familienmitglied trotz Krankheit Kontakt zu allen hatte. „Wenn man es weiß, muss man’s nicht noch provozieren, dass so ein kleines Kind es bekommt und so rücksichtslos sein“, kritisiert sie. Auch Servet findet deutliche Worte und wirft Silvia Wollny vor, dass es ihr nur ums Geld ginge. Darüber hinaus berichtet Loredana, sie habe trotz jahrelanger Teilnahme an der RTLZWEI-Show ‚Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie‘ kein Geld erhalten.

Für die junge Mutter ist der Bruch offenbar endgültig – auch wenn er nicht leicht war: „Wisst ihr, wie gut das tut, wenn man sich von Menschen löst, die einfach einem nicht so guttun? Erst tut es ganz dolle weh, aber wenn man das dann irgendwann verstanden hat, dann ist es ein sehr sehr schönes und gutes Gefühl.“ Eine Stellungnahme von Silvia Wollny steht bislang aus. Klar ist jedoch: Dieser Familienkonflikt dürfte noch lange nicht beendet sein.