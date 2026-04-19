Stars ‚Tut unfassbar weh‘: Loredana Wollny bricht mit ihrer Familie

Die Wollnys - August 2027 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.04.2026, 11:00 Uhr

Die jüngste Tochter von Silvia Wollny bestätigt, dass sie keinen Kontakt mehr zu ihrer Familie hat.

Loredana Wollny hat den Kontakt zu ihrer Familie komplett abgebrochen.

Die 22-Jährige befindet sich schon länger im Streit mit ihrer Mutter Silvia und dem restlichen Wollny-Clan. In ihrer Instagram-Story äußerte sie sich nun mit drastischen Worten. „Ich habe mich dazu entschieden, mich von meiner Familie zu trennen und keinen Kontakt mehr zu haben“, kündigte sie an. „Diese Entscheidung hat mir das Herz gebrochen, aber sie war notwendig.“

Genauer auf die Hintergründe ging Loredana nicht ein. „Ich habe gemerkt, dass ich emotional einfach noch nicht stark genug bin, um darüber zu sprechen“, enthüllte sie. Die zweifache Mutter brauche mehr Zeit, um alles zu verarbeiten. „Diese Situation ist für mich unbegreiflich, sie überfordert mich und sie tut unfassbar weh“, gestand sie. Daneben nannte Loredana noch einen weiteren Grund für ihr Schweigen. „Gleichzeitig gibt es auch noch rechtliche Dinge, die ich klären muss, bevor ich überhaupt offen darüber reden darf“, erklärte sie.

Der Kontaktabbruch sei schmerzhaft, aber notwendig gewesen. „Ich wurde sehr verletzt, und es werden weiterhin Lügen über mich verbreitet. Selbst jetzt hört es nicht auf, es geht jeden Tag weiter, und das macht alles noch schwerer für mich“, klagte die jüngste Tochter von Silvia Wollny. Loredana verwies auf ihre eigene Familie mit Ehemann Servet. „Dieser Schritt war nötig, um mich und vor allem meine Kinder zu schützen. Ihre Sicherheit und ihr Wohl stehen für mich an erster Stelle“, betonte sie.

Bereits vor drei Wochen hatte der ‚Die Wollnys‚-Star einen emotionalen Instagram-Beitrag geteilt. „Und plötzlich ist alles vorbei. Das Leben, das einst so perfekt erschien, zerbricht in tausend Stücke. Wahre Gesichter kommen ans Licht, Masken fallen – und du stehst alleine da“, schrieb Loredana damals. Konkrete Namen nannte sie zwar nicht, doch ihre Worte wurden als Seitenhieb gegen Silvia Wollny und Co. aufgefasst.