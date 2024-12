Toni Kroos erhält Ehrenpreis „Ein Herz für Kinder“: Diese Gäste treten für den guten Zweck auf

Johannes B. Kerner begrüßt über 80 prominente Gäste bei der Spendengala "Ein Herz für Kinder". (eyn/spot)

05.12.2024

Der Dezember steht auch im ZDF ganz im Zeichen der karitativen Sache. Bei der Spendengala "Ein Herz für Kinder" sind in diesem Jahr unter anderem Toni Kroos, Wladimir Klitschko und Roland Kaiser zu Gast.

Johannes B. Kerner (59) präsentiert am Samstagabend, den 7. Dezember, um 20:15 Uhr live im ZDF die TV-Gala "Ein Herz für Kinder". Zu den über 80 Prominenten, die Spenden für Kinder in Not sammeln, gehört in diesem Jahr auch Fußballer Toni Kroos (34). Der Weltmeister von 2014 wird für seine gleichnamige Stiftung für schwerkranke Kinder mit dem Ehrenpreis "Das Goldene Herz" ausgezeichnet.

Außerdem wird es in der Sendung mehrere musikalische Highlights geben, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Es treten die Schlagerstars Roland Kaiser (72), Vicky Leandros (72) und Andrea Berg (58) auf, außerdem Natalia Avelon (44) und der britische Popsänger Calum Scott (36) sowie sein Landsmann Chris Norman (74).

Johannes B. Kerner freut sich auf "emotionale Momente"

Besonders in der Adventszeit denke man an Kinder, die Unterstützung brauchen, zitiert die Pressemitteilung Moderator Kerner. Er freue sich auf "tolle Gäste" und "viele emotionale Momente" in der Show. Für diese sorgen unter anderem Boxweltmeister Wladimir Klitschko (48), die ehemalige deutsche First Lady Eva Luise Köhler (77), Moderator Mitri Sirin (53) und Sänger Semino Rossi (62). Sie haben jeweils die Patenschaft für eines der weltweiten Projekte für notleidenden Kinder übernommen, die unterstützt werden sollen und werden dafür persönlich um Spenden bitten.

Die Anrufe der Zuschauer nehmen am Telefon Schauspielerinnen wie Uschi Glas, ChrisTine Urspruch, Jutta Speidel, Gaby Dohm und Valerie Niehaus entgegen. Außerdem helfen Moderator Guido Cantz, Fußballtrainer Felix Magath, "Let's Dance"-Gewinnerin Anna Ermakova, die Social-Media-Stars Noel Robinson und Younes Zarou sowie viele weitere Prominente.