Stars Ein Jahr nach ihrem Tod: Gedenken an Anna R.

Anna R - Rosenstolz - January 2012 BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.03.2026, 14:00 Uhr

Ein Jahr nach ihrem Tod gedenken Fans und Weggefährten an Anna R.

Ein Jahr nach dem plötzlichen Tod der Sängerin Anna R. erinnern sich Fans, Weggefährten und Musiker an eine Künstlerin, deren Stimme und Haltung die deutsche Popmusik über Jahrzehnte geprägt haben.

Die Frontfrau des Duos Rosenstolz starb im März 2025 im Alter von 55 Jahren überraschend in Berlin – eine Nachricht, die damals viele Menschen erschütterte. Bekannt wurde Anna R., mit bürgerlichem Namen Andrea Rosenbaum, vor allem als Sängerin des Projekts Rosenstolz, das sie Anfang der 1990er-Jahre gemeinsam mit Peter Plate gründete. Mit emotionalen Popsongs und einer unverwechselbaren Stimme eroberte das Duo ein breites Publikum. Titel wie ‚Liebe ist alles‘, ‚Ich bin ich‘ oder ‚Gib mir Sonne‘ wurden zu Hymnen für viele Menschen, die sich in den oft sehr persönlichen Texten wiederfanden.

Rosenstolz gelang es, Popmusik mit gesellschaftlicher Haltung zu verbinden. Gerade innerhalb der LGBTQ+-Community genossen die beiden Musiker große Anerkennung, weil ihre Lieder von Selbstakzeptanz, Vielfalt und Mitgefühl erzählten. Die besondere Mischung aus Melancholie, Stärke und Berliner Direktheit machte Anna R. zu einer der prägnantesten Stimmen der deutschen Musiklandschaft. Auch nach der Pause von Rosenstolz im Jahr 2012 blieb sie musikalisch aktiv. Sie arbeitete an Solo-Projekten, gründete die Band Gleis 8 und sang zeitweise bei der Gruppe Silly. Bis zuletzt widmete sie sich neuen Ideen und Songs – kurz vor ihrem Tod arbeitete sie sogar noch an einem neuen Album.

Als die Nachricht von ihrem Tod bekannt wurde, reagierten Fans und Kollegen mit großer Anteilnahme. In einer Mitteilung aus ihrem Umfeld hieß es damals laut ‚Bunte‘: „Das plötzliche, unerwartete Lebensende unserer Freundin und ‚König:in‘ schockiert und verwirrt uns zutiefst.“ Die Wirkung ihrer Musik zeigte sich auch unmittelbar danach: Rosenstolz-Songs kehrten in die Charts zurück, viele Menschen hörten ihre Lieder erneut – als Erinnerung und als Trost.

Heute, ein Jahr später, bleibt Anna R. für viele mehr als nur eine Sängerin. Sie war eine Stimme für Empathie, Selbstbewusstsein und menschliche Nähe. Ihre Musik erzählt von Liebe, Zweifel und Hoffnung – Themen, die zeitlos sind. Vielleicht beschreibt eine Zeile aus einem ihrer Lieder am besten, warum ihr Werk weiterlebt: „Wir sind am Leben, wir brennen noch immer, wir durften so vieles erleben – und geh’n immer weiter.“