Stars Ein letztes Mal Blümchen: So verabschiedet sich Jasmin Wagner von ihrem Alias

Jasmin Wagner at About You Awards Munich April 2019 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.10.2026, 13:00 Uhr

Jasmin Wagner verabschiedet sich mit einem letzten Konzert von ihrem Alias Blümchen.

Für Jasmin Wagner schließt sich ein prägendes Kapitel ihrer Musikkarriere.

Die Sängerin, die in den Neunzigerjahren als Blümchen zum Eurodance-Star wurde, plant ihren endgültigen Abschied von der Kunstfigur bei einer großen TV-Show. Am Samstag steht sie beim zehnten ‚Schlagerbooom‘ in der Dortmunder Westfalenhalle auf der Bühne. Die ARD überträgt die Veranstaltung live ab 20.15 Uhr, wie der MDR mitteilte. Gegenüber der ‚Bild‘ bezeichnete Wagner den Auftritt als „Abschlussakt“.

Ursprünglich hatte die 46-Jährige ihren Abschied bereits für November 2025 geplant. Damals sollte ein Konzert in Hamburg den Schlusspunkt setzen. Doch die Sängerin sagte die Veranstaltung ab, nachdem ihre Mutter an Krebs erkrankt war. Wagner wollte sich in dieser schwierigen Zeit auf ihre Familie konzentrieren. Nun bekommt sie die Gelegenheit, sich doch noch vor großem Publikum von ihrem musikalischen Alter Ego zu verabschieden.

Der wichtigste Grund für ihre Entscheidung ist ihre Tochter, die bald vier Jahre alt wird. Wagner möchte die gemeinsame Zeit bewusst erleben, statt sich weiterhin auf ihre Musikkarriere zu konzentrieren. „Mir ist die Zeit so kostbar, die wir zusammen haben. Sie wird so schnell groß. Ich möchte einfach so viel wie möglich davon erleben“, erklärte sie. Gleichzeitig blickt die Sängerin mit Vorfreude auf ihren letzten Auftritt als Blümchen. „Ich fühle mich sehr glücklich, noch mal dieses riesengroße Fernsehen erleben zu dürfen und meine größten Hits mit den Menschen teilen zu können“, sagte sie der ‚Bild‘.

In den Neunzigerjahren gehörte Wagner zu den erfolgreichsten deutschen Solo-Künstlerinnen im Eurodance. Mit Liedern wie ‚Herz an Herz‘, ‚Boomerang‘ und ‚Kleiner Satellit‘ prägte sie eine ganze Pop-Generation. Nach Angaben ihrer Booking-Agentur MPM-Music verkaufte sie mehr als eine Million Tonträger. Neben ihrer Musikkarriere arbeitete sie als Schauspielerin und Moderatorin. Seit 2019 trat sie wieder verstärkt als Blümchen auf. 2022 wurde sie erstmals Mutter. Ganz verschwinden wird Musik aus ihrem Leben aber nicht. Im Familienalltag entdeckt Wagner sie gemeinsam mit ihrer Tochter neu, allerdings mit anderem Repertoire. „Noch singen wir zusammen, allerdings mehr Rolf-Zuckowski-Lieder als die von Blümchen“, verriet sie.