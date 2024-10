Stars Eine Pizza zerstörte Mike Batts geplante Zusammenarbeit mit Beatles-Star George Harrison

Mike Batt - OCTOBER 2024 - BANG Showbiz - Interview with Rick Sky BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.10.2024, 08:00 Uhr

Wombles-Komponist Mike Batt erzählte BANG Showbiz-Geschäftsführer Rick Sky exklusiv von dem Moment, in dem er fast einen Song mit der Beatles-Legende George Harrison aufgenommen hätte.

Eine Pizza machte Mike Batts geplante Zusammenarbeit mit Beatles-Star George Harrison zunichte.

Der 75-jährige Dirigent und Songwriter war der musikalische Kopf hinter der Kindergruppe The Wombles, die in den 70er Jahren mit Hits wie ‚The Wombling Song‘ und ‚Remember You‘re A Womble‘ die britischen Charts überschwemmte. Er war auch ein enger Freund des verstorbenen Gitarristen der legendären Liverpooler Gruppe.

Bei einem Besuch im Hause Harrison – einer viktorianischen neogotischen Villa in Henley-on-Thames in England – spielten die beiden mit einigen Songideen herum, nachdem George von Everly Brothers-Star Phil Everly eine Gitarre geschenkt bekommen hatte. Leider kamen sie nie dazu, ihren Track zu beenden, weil sie sich von einer Pizza und einem Drink mit ihren Frauen Julianne White und Olivia Harrison ablenken ließen, was Mike sehr bedauerte. Der Musiker, der gerade seine Autobiografie ‚The Closest Thing to Crazy‘ veröffentlicht hat, erzählte BANG Showbiz Managing Director Rick Sky exklusiv im Interview: „Wir hatten eine Session, bei der ich rüberging und es hat so viel Spaß gemacht, ich habe ein paar Bier getrunken, muss ich sagen, aber nicht so, dass es meine Arbeit beeinflusst hat oder irgendetwas. Ich habe es einfach genossen. Und er hatte eine Gitarre, er hatte diese schöne Gitarre, die ihm Phil Everly geschenkt hatte, und ich saß da am Klavier und hatte diese Basslinie, und er hatte auch ein paar Ideen. Wir hatten diesen Rhythmus. Und am Ende war es Zeit für das Abendessen, für den Tee, und ich glaube, Olivia hatte eine Pizza oder so etwas gemacht. Julianne, meine Frau, war dort und sie und Olivia waren durch die Gärten gegangen und hatten einen Wassergraben unter dem Haus. Sie hatten all das getan. Zwei Mädels, die eine tolle Zeit haben. Wir dachten, es würde viel mehr Spaß machen, mit den Mädchen unten in der Küche eine Pizza essen zu gehen. Also gingen wir nach unten und aßen in der Küche zu Abend. Und sie sagten: ‚Sollen wir uns das Special der Everly-Brüder auf einer DVD ansehen?‘ Wir haben uns das Ding angeschaut und ein paar Drinks getrunken. Eine von uns hat wohl nicht getrunken, denn wir sind danach nach Hause gefahren. Und wir sind nie wieder zu dem Lied zurückgekehrt. Ich hatte es auf Papier geschrieben, aber ich kam nie dazu, es zu beenden.“

Auf die Frage, ob er es aufgenommen habe, antwortete Mike Batt: „Nein. Und ich hätte zurückgehen und es beenden sollen, einfach weil es schön gewesen wäre, George Harrison auf einem Song zu haben.“ George starb 2001 im Alter von 58 Jahren nach einem Kampf gegen Lungenkrebs. Als Womble Orinoco erzielte Mike 1974 vier Top-10-Hits in Großbritannien. The Wombles durften 2011 sogar auf dem weltberühmten Glastonbury-Festival spielen.