Stars Ekaterina Leonova verabschiedet sich von ihrem Markenzeichen

Ekaterina Leonova - RTL Telethon 2021 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.12.2025, 14:00 Uhr

Die 'Let's Dance'-Profitänzerin ist traurig, weil ihr Muttermal entfernt werden muss.

Ekaterina Leonova nimmt schweren Herzens Abschied von ihrem Muttermal.

Die Fans kennen und lieben die ‚Let’s Dance‘-Profitänzerin mit dem braunen Fleck auf der rechten Wange. Doch nun wird sich ihr Aussehen für immer verändern. Auf Instagram teilte sie ihren 330.000 Followern mit: „Manchmal verlieren wir Dinge, die wir nie verlieren wollten. Heute musste ich mein Muttermal gehen lassen — ein kleines Stück Geschichte auf meiner Wange.“ Dieser Schritt tue mehr weh, als sie erwartet habe.

„Aber manche Abschiede passieren nicht, weil wir es wollen, sondern weil wir es müssen“, fügte die TV-Beauty hinzu. Bei dem Eingriff handelte es sich also um eine medizinisch notwendige Maßnahme. „Die Gesundheit geht vor. Und das war höchstwahrscheinlich der richtige Schritt, aber du wirst mir trotzdem sehr fehlen, mein Muttermal. Danke dir für alle Jahre.“ In den vergangenen Monaten hatte Ekaterina ihren Fans bereits mitgeteilt, dass das Muttermal operativ entfernt werden muss.

Zu ihrem aktuellen Beitrag veröffentlichte die 38-Jährige Vorher-Nachher-Fotos sowie ein Bild, das sie auf dem OP-Tisch zeigt. „Ab jetzt muss ich auf die Ergebnisse der Histologie (Labor) warten (alles gut oder noch eine OP)“, schrieb die amtierende ‚Let’s Dance‘-Siegerin. Die Chancen dafür würden „50/50“ stehen. „Bitte Daumen drücken!“, appelliert sie an ihre Community. Die Fans hinterließen zahlreiche Genesungswünsche. Auch ihre ‚Let’s Dance‘-Kollegin Kathrin Menzinger versuchte, Ekaterina aufzumuntern. „Daumen sind gedrückt!“, kommentierte die 37-Jährige neben einer Reihe von Herz-Emojis.