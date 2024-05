Film Elisabeth Moss: ‚Durchgeknallt‘-Dreharbeiten waren „einschüchternde“ Erfahrung

Der Star enthüllte, dass sie die Dreharbeiten zu dem Film als eine „einschüchternde“ Erfahrung empfand.

Die 41-jährige Schauspielerin spielte an der Seite von Winona Ryder und Angelina Jolie in dem Drama von 1999 mit und jetzt hat Elisabeth über einige der Dynamiken des Casts von hinter den Kulissen gesprochen.

Die Schauspielerin, die in dem Film an der Seite von Clea DuVall, Brittany Murphy, Jillian Armenante und Jared Leto mitspielte, erzählte gegenüber ‚Let’s Talk Off Camera With Kelly Ripa‘: „Es gab zwei Arten von Teams. Da war das Winona Ryder-Team und das Angelina Jolie-Team.” Elisabeth erklärte, dass diese Trennung der Besetzung „außerhalb der Kamera, aber auf der Grundlage dessen, was vor der Kamera stattfand“ erfolgt sei. „Ich war im Winona Ryder-Team und das Angelina Jolie-Team war echt cool. Das waren die wirklich coolen Mädels. Das Angelina Jolie-Team hat mich so eingeschüchtert. Ich hätte nicht gedacht, dass ich jemals in diesem Team sein könnte. Es war so cool. Das waren all die coolen Mädels.“ Tatsächlich baute Elisabeth im Laufe ihrer Karriere aber eine gute Beziehung zu Angelina auf. Die Schauspielerin, die aktuell mit ihrem ersten Kind schwanger ist, verriet: „Ich habe seitdem mit Angelina gesprochen und sie ist reizend, aber damals war das einfach unglaublich einschüchternd. Ich habe das nie zur Sprache gebracht und ich bin mir sicher, dass sie sowieso keine Ahnung davon hätte, wovon ich rede. Aber ich war es einfach nicht – ich war definitiv nicht cool genug, um in ihrem Team zu sein.“