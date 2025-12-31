Stars Ella Purnell liebt Stunts

Ella Purnell attends the Los Angeles World Premiere of Arcane Season Two - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 31.12.2025, 11:00 Uhr

Die 'Fallout'-Darstellerin freut sich immer auf das Drehen großer Acton-Szenen.

Ella Purnell ist ein großer Fan von Stunts.

Die 28-jährige Schauspielerin verriet, dass viele in ihrem Beruf das Drehen großer Action-Szenen fürchten, sie selbst aber das „Chaos“, das solche Drehtage mit sich bringen, regelrecht genießt. Gegenüber dem ‚SFX‘-Magazin offenbarte sie: „Stunts sind wahrscheinlich das, was ich am Schauspielern am meisten liebe. Das sind die Tage, vor denen alle zurückschrecken, aber genau auf diese Tage freue ich mich richtig, weil ich Chaos liebe.“

Ella ist derzeit in der zweiten Staffel der postapokalyptischen Serie ‚Fallout‘, die auf der gleichnamigen Videospielreihe basiert, als Lucy MacLean zu sehen. Auf die Frage, was sie an der neuen Staffel besonders begeistert, enthüllte sie: „Die Deathclaws! Oh mein Gott, es ist so aufregend. Es gibt so viele Kreaturen aus den Spielen, die man sehen wird.“

Die Darstellerin erzählte, dass sie eine besonders „spaßige“ Szene drehen durfte, die eine echte Abwechslung für ihre Figur darstellt. „Ich glaube, es ist in Folge vier und fünf, wo wir eine Seite von Lucy sehen, die wir bisher noch nicht kannten. Es ist, als sie die Kings zum ersten Mal trifft“, schilderte sie. „Das ist eine Seite von Lucy, die selbst ich nicht kommen sah.“

Ella ist auch bekannt für ihre Rolle als Jackie Taylor in der Mystery-Drama-Serie ‚Yellowjackets‘. Kürzlich gab sie zu, dass sie sich die Episode, in der ihre gestrandeten Freunde dazu gezwungen sind, den Körper ihrer Figur zu essen, nicht ansehen konnte. Auf einer Fan-Expo gestand die Britin: „Ich verrate euch ein Geheimnis: Ich habe diese Episode tatsächlich nicht gesehen, weil ich nicht weiß, wie sie meine mentale Gesundheit beeinflussen wird. Ich will das Risiko nicht eingehen, also habe ich sie nicht geschaut.“ Es sei „verstörend“ gewesen, ihre Kollegen während der Dreharbeiten zur zweiten Staffel dabei zu beobachten, wie sie Selfies mit der Leiche ihrer Figur machten.