Stars Elle Fanning erklärt ihre OnlyFans-Persona in ‚Margo’s Got Money Troubles‘

Elle Fanning - 98th Annual Oscars - Arrivals - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.04.2026, 10:00 Uhr

Elle Fanning erklärt ihre OnlyFans-Persona in 'Margo’s Got Money Troubles'.

Elle Fanning hat in ‚Margo’s Got Money Troubles‘ eine OnlyFans-Persona.

Die 28-jährige Schauspielerin musste für ihr neuestes Projekt mehr als eine Figur entwickeln, und Elle erklärte, wie sie die angehende Schriftstellerin Margo Millet sowie deren OnlyFans-Persona HungryGhost dargestellt hat. Sie sagte gegenüber ‚E! News‘: „Bei HungryGhost – selbst bei den Kostümen, die wir entworfen haben – liebe ich, dass sie teilweise irgendwie DIY sind. Wir haben Susie, gespielt von Thaddea Graham, meine Mitbewohnerin, und sie ist Cosplayerin und entwirft Kostüme. Also dachten wir: ‚Was würde Susie wohl für Margo designen?‘ Wir hatten dabei sehr viel Spaß.“ Elle ging mit der Ästhetik der Figur sogar noch weiter und bemalte sich für die Rolle blau. Sie sagte: „An diesen Tagen hat es lange im Make-up-Stuhl gedauert, weil sie mich komplett mit türkisfarbener Farbe bedecken mussten. Aber mir hat es gefallen.“

Elle erklärte, dass HungryGhost ein kreatives Ventil für Margo darstellt, die darum kämpft, sich selbst und ihr Baby zu versorgen. Die Schauspielerin sagte: „Als wir sie am Anfang der Serie kennenlernen, ist sie eine angehende Schriftstellerin. Sie hat so große Träume. Dann wirft das Leben ihr einige Steine in den Weg, und sie glaubt, all diese Ziele und Träume aufgeben zu müssen.“ Elle hat selbst keine Kinder, fand aber dennoch einen Zugang zu ihrer Figur. Der Hollywood-Star erklärte: „Ich bin immer wieder zu dem zurückgekehrt, was ich mir als diese bedingungslose Liebe zu deinem Kind vorstelle – und wie man bereit ist, alles zu tun, damit es ein besseres Leben hat als man selbst. Ich denke, daher kommt letztlich alles.“