Stars Ellen DeGeneres: Bye, bye, Botox!

Bang Showbiz | 03.10.2024, 09:35 Uhr

Die Moderatorin setzt mittlerweile wieder auf natürliche Schönheit statt Beauty-Eingriffen.

Ellen DeGeneres hat sich von Botox und Fillern getrennt.

Die Stand-up-Komikerin verrät in dem Netflix-Special ‚Ellen DeGeneres: For Your Approval‘, dass sie sich mit dem Älterwerden angefreundet hat und keine kosmetischen Eingriffe mehr an ihrem Gesicht vornimmt.

„Ich habe immer gesagt, dass es mir egal ist, was andere Leute von mir denken. Wenn ich jetzt zurückblicke, wird mir klar, dass ich das auf dem Höhepunkt meiner Popularität gesagt habe“, erzählt die 66-Jährige. „Hey, wenn ich älter aussehe, als du mich zuletzt gesehen hast, liegt das daran, dass ich älter bin, als du mich zuletzt gesehen hast. Und außerdem habe ich aufgehört, Botox und Filler zu benutzen. Ich habe mir Botox und Filler machen lassen, als es mir egal war, was andere von mir dachten.“

Die Moderatorin fügt hinzu: „Es ist so eine Zeitverschwendung, sich darüber Gedanken zu machen, was andere von uns denken. Das ist reine Energieverschwendung. Wir raten nur, wir wissen es nicht. Es ist unmöglich zu erraten, was die Leute denken.“

In der Sendung spricht Ellen auch über ihre zahlreichen Gesundheitsprobleme. Nach einem Knochendichtetest wurde festgestellt, dass sie an Osteoporose leidet. „Ich weiß nicht einmal, wie ich im Moment aufrecht stehen kann“, gesteht der Comedy-Star. „Ich bin wie eine menschliche Sandburg. Ich könnte mich in der Dusche auflösen. Es ist schwer, ehrlich über das Älterwerden zu sprechen und dabei cool zu wirken. Eines Tages hatte ich unerträgliche Schmerzen und dachte, ich hätte einen Bänderriss oder so etwas, dann habe ich ein MRT gemacht und sie sagten: ‚Nein, es ist nur Arthritis‘. Ich sagte: ‚Wie habe ich das bekommen?‘ Und er sagte: ‚Oh, das passiert einfach in Ihrem Alter‘.“